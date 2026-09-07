Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG

07.09.2026 / 10:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE

     Unternehmen:               UZIN UTZ SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.09.2026
     Kursziel:                  100,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback Roadshow: GROW BIGGER läuft auch unter Stress

Wir waren am vergangenen Montag mit CFO Christian Richter von UZIN UTZ in
Hamburg auf Roadshow und fassen unsere wesentlichen Erkenntnisse aus den
Investorengesprächen nachfolgend zusammen.

Zukünftige Margentreiber: Das mit GROW BIGGER verknüpfte EBIT-Margenziel von
>10% (2025: 8,0%) behält der Vorstand ungeachtet der jüngsten Verwerfungen
auf den Beschaffungsmärkten fest im Blick. Ein wesentlicher Hebel ist die
mit dem Umsatzwachstum (Ziel: 8-12% p.a.) zu erwartende Fixkostendegression.
So werden bspw. die Kapazitäten im Wachstumsmarkt USA aktuell bedarfsgerecht
und noch nicht im Vollschichtbetrieb genutzt, während die Planung eine
deutliche Umsatzsteigerung in den USA vorsieht (2025:77,5 Mio. EUR). Darüber
hinaus sind weitere Effizienzsteigerungen aus der laufenden SAP
S/4HANA-Umstellung und dem zunehmenden Einsatz von KI zu erwarten. Letzteres
trägt etwa bereits dazu bei, Transporte gezielter zu planen und so die
Transportkosten zu optimieren. Nicht zuletzt sollte der zunehmende Anteil
des Industriegeschäfts positiv zur Zielmargenentwicklung beitragen. Dass die
Margenziele von UZIN UTZ realistisch sind, zeigt sich in den üblicherweise
noch höheren Margenniveaus größerer Wettbewerber wie Sika (Ø EBIT-Marge
2021-2025: 14,4%).

Mehr Nachdruck bei M&A: Die anorganischen Wachstumsschritte sollen
entsprechend der klaren Zielvorgaben unter GROW BIGGER durch eine geschärfte
M&A-Strategie forciert werden. Zudem sollen die aus früheren Übernahmen
hervorgegangenen Erfolgsgeschichten von Konzernmarken wie WOLFF (2000;
Maschinen und Spezialwerkzeuge), PALLMANN (2001; Parkettverlegung, -pflege
und -renovierung), Arturo (2004; Kunstharz- und Designbodenbeschichtungen)
oder Pajarito (2018; Werkzeuge für Bauhandwerk, Maler und Bodenleger) noch
stärker betont werden. Vor dem Hintergrund eines identifizierten
Gesamtmarkts mit einem Umsatzvolumen von deutlich über 10 Mrd. EUR ist die
Liste potenzieller Targets weiter umfangreich.

Guidance mit Risikopuffer: Mit dem Start ins zweite Halbjahr zeigte sich der
Vorstand zufrieden, wenngleich bislang keine Entspannung bei den
Einkaufspreisen eingetreten ist. Während diese insbesondere in Q2 noch durch
eine vorausschauende Bevorratung abgefedert werden konnten, sollten in H2
die diesjährigen Preisanpassungen (MONe: 7-9%) als Ergebnisstütze stärker
zum Tragen kommen. Zugleich wurde ein Kostensparprogramm initiiert und der
Mitarbeiteraufbau gedrosselt, ohne jedoch die Wachstumsziele zu gefährden.
Ein nicht unwesentlicher Erfolgsfaktor im gegenwärtig angespannten
Marktumfeld ist u.E. auch, dass das Unternehmen seit jeher sehr
partnerschaftliche Kunden- und Lieferantenbeziehungen pflegt und auch im
Service einen Premiumansatz wählt. Im Hinblick auf die diesjährige
Ergebnis-Guidance (leichter bis moderater EBIT-Rückgang) behält sich der
Vorstand angesichts der geopolitischen Unsicherheiten dennoch vorerst einen
Risikopuffer vor. Aufgrund des zum Halbjahr erarbeiteten Vorsprungs
(H1-EBIT: +1,1% yoy auf 20,7 Mio. EUR) und insbesondere der in Q2 gezeigten
Resilienz sehen wir jedoch Spielraum für eine Anhebung der Guidance wie auch
unserer Prognosen im Herbst.

Fazit: Hinsichtlich der im Rahmen unserer Roadshow vom CFO als 'GROW
BIGGER...under stress' betitelten Wachstumsstrategie verfolgt UZIN UTZ
weiterhin eine klare Agenda. Gegenüber dem 52W-Hoch von Anfang Februar
(88,00 EUR) notiert die Aktie dennoch deutlich tiefer und mit signifikantem
Abschlag zur Peergroup (EV/EBIT 2026e: 9,9 vs. Peers: 13,8x). Wir
bekräftigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 100,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=eed4b5ca630e5d82a773491cad5c974f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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