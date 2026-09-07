Pressestimme: 'Die Glocke' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Sollte die AfD einen Koalitionspartner brauchen, aber nicht finden, dann ist die CDU als zweitstärkste Kraft gefragt. Ein Bündnis mit SPD und Grünen unter Duldung durch die Linkspartei ist für die Christdemokraten zugegeben keine verlockende Perspektive. Aber eine solche Koalition wäre - insofern das Wahlergebnis sie hergibt - allemal besser, als die Brandmauer nach rechts einzureißen und der AfD zur Macht zu verhelfen. "Wenn man eine fundamentaloppositionelle, extremistische Partei an der Macht beteiligt, ist es um Freiheit und Demokratie geschehen", sagt der renommierte Zeithistoriker Andreas Wirsching. Es ist für ihn eine zentrale Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik. Diese Lehre sollte die CDU gerade jetzt beherzigen./yyzz/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könntegestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seingestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen