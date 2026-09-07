Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Sachsen-Anhalt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Sachsen-Anhalt

Im Kreml knallten gestern die Korken. 44% für die AfD und womöglich die erste Machtergreifung einer rechtsradikalen Partei in einem deutschen Bundesland, insgesamt fast 60% für russlandnahe Parteien , das ist mit dem Begriff "historisch" noch zurückhaltend beschrieben. Für den Kanzler gleicht das Ergebnis einer Hinrichtung. Fast eine Million Ossis zeigten den verhassten West-Eliten den Stinkefinger, indem sie mit der Wahl der AfD den aus ihrer Sicht größten Tabubruch begingen. Diese Wahl wird lange nachhallen. Und Gräben zwischen Ost und West vertiefen. Es ist kein guter Deal, wenn der Westen Milliarden in den Osten schaufelt, dieser aber mit seiner Schwäche für Kommunisten und Rechtsradikale das Geschäftsmodell abwählt, auf dem bisher unser Wohlstand ruhte: Europa und freie Märkte./yyzz/DP/zb