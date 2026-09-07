Pressestimme: 'Weser-Kurier' über die Wahl in Sachsen-Anhalt
dpa-AFX · Uhr
BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' über die Wahl in Sachsen-Anhalt
Für die Berliner Regierungsparteien ist das Wahlergebnis von Magdeburg nicht nur ein Denkzettel, es ist eine Abrechnung. Union und SPD sind jetzt aufgefordert, die Probleme bei der Infrastruktur, bei der Digitalisierung, der Rente, Gesundheit und Pflege, bei der Landesverteidigung, bei den Spritpreisen oder bei der Bildung zu lösen und professionell zusammenzuarbeiten. Wenn das nicht passiert, wird es tatsächlich schnell zu einer absoluten Mehrheit für Rechtsextreme in diesem Land kommen./yyzz/DP/zb
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