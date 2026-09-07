Robuste Nachfrage: Hornbach steigert Umsatz und operatives Ergebnis

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BORNHEIM (dpa-AFX) - Der Baumarktkonzern Hornbach Holding hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet. So stieg der Nettoumsatz vorläufigen Zahlen zufolge um rund sieben Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Positiv wirkte sich zudem ein Kalendereffekt mit 1,3 Verkaufstagen mehr aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. Die ausführlichen Zahlen will Hornbach am 29. September vorstellen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die im SDax notierte Aktie vier Prozent zum Xetra-Schluss./nas/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hornbach Holding
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Europaweit Kursgewinne
Gute Vorgaben aus USA und Asien treiben Chip-Aktienheute, 10:18 Uhr · dpa-AFX
Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Analystenlob
Auto1 erholt von Tief seit Mai03. Sept. · dpa-AFX
Auto1 erholt von Tief seit Mai
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero stecktheute, 13:10 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könntegestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seingestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen