Russland schließt deutsches Generalkonsulat in St. Petersburg

Moskau, ⁠07. Sep (Reuters) - Russland schließt als Vergeltungsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Leipziger Drohnen-Angriff nach den Goethe-Instituten auch das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg. ‌Die deutsche Vertretung in St. Petersburg müsse ihre Arbeit bis spätestens 18. September einstellen, ⁠teilte ⁠das russische Außenministerium am Montag mit. Zudem müssten die deutschen Goethe-Institute ihre Aktivitäten in Russland beenden. Deren Mitarbeiter wurden aufgefordert, das Land bis spätestens 13. September zu ‌verlassen. Moskau reagiert damit auf ‌die Entscheidung der Bundesregierung, das russische Konsulat in Bonn sowie ein russisches Kulturzentrum in Berlin ⁠zu schließen.

"Es waren die deutschen Behörden, die ‌einmal mehr eine neue ⁠Eskalationsrunde in den bilateralen Beziehungen provoziert haben", erklärte das russische Außenministerium weiter. Die Bundesregierung trage die volle Verantwortung für ‌die Folgen. Deutschland ⁠hatte seine Maßnahmen mit ⁠einem mutmaßlichen russischen Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle begründet. Das russische Außenministerium wies diese Vorwürfe als absurde Erfindung zurück. Vergangene Woche hatte die russische Regierung bereits angekündigt, die Goethe-Institute in Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg zu schließen. Die Bundesregierung bedauerte diesen ⁠Schritt.

(Bericht von Marina BobrovaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)