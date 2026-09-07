Schonfrist für den CDU-Kanzler bis nach den Wahlen Ende September

- von Andreas Rinke

Berlin, 07. ⁠Sep (Reuters) - Ein Paradox in der Politik ist, dass eine katastrophale Niederlage für einen Politiker oft besser zu verkraften ist als ein "nur" schlechtes Wahlergebnis. Genau diese Erfahrung macht Friedrich Merz derzeit: Das katastrophale Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt führte am Montag nicht etwa dazu, dass der zuvor schon politisch angeschlagene Kanzler und CDU-Chef selbst infrage gestellt wurde. Ein sichtlich konsterniertes CDU-Präsidium rückte in Anbetracht einer fast absoluten Mehrheit der AfD in dem ostdeutschen Bundesland im Gegenteil enger zusammen.

"Stützen statt Stürzen" lautet derzeit die Parole unter den mächtigen Granden der CDU auch in den Ländern. Doch die Probleme sind für den 70-Jährigen damit nicht aus der Welt. Spätestens Ende ‌September wird die CDU über den Kurs bis zu den Landtagswahlen 2027 diskutieren müssen. Dann geht es aber nicht mehr um eher untypische Landtagswahlen im Osten. Dann geht es darum, ob die CDU in den wichtigen Ländern Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen ihre Position behaupten kann.

DIE ZEITGEFÜHLE VERÄNDERN SICH - SCHLECHT FÜR MERZ

Wie Kanzler vor ihm beginnt Merz darunter zu leiden, dass seine schwarz-rote Koalition zwar Reformen ⁠beschlossen hat, aber der Effekt ⁠eines Wirtschaftsaufschwungs einfach noch nicht spürbar wird. Nicht ohne Grund wurde darauf verwiesen, dass die Regierung und der Kanzler für vier Jahre gewählt seien. Aber die Ungeduld der Wähler hat enorm zugenommen: Schon SPD-Kanzler Gerhard Schröder hatte nach der "Agenda 2010" frühzeitig Neuwahlen gesucht, weil seine SPD angesichts der Millionen Arbeitslosen die Nerven verlor - weshalb dann CDU-Kanzlerin Angela Merkel die Früchte des folgenden Aufschwungs einfahren konnte. In einer ähnlichen Situation befindet sich heute Merz. Vor allem der Iran-Krieg und die ansteigenden Energiepreise hatten das zarte Pflänzchen Aufschwung vorübergehend wieder abgewürgt. Der ohnehin vorhandene Stillstand-Eindruck verstärkte sich nach bisher erst einem Jahr Regierungszeit.

MERZ WIRD VON ALTEN VERSPRECHEN EINGEHOLT

Dazu kommt, dass der CDU-Chef von seinen Wahlversprechen eingeholt wird. Kurz gesagt: Merz versprach in Absetzung von Angela Merkel eine harte innen- und wirtschaftspolitische Linie. Mit diesem Versprechen wurde er zwar CDU-Chef und auch ‌Kanzler. Aber seit der Wahl muss er Positionen wie etwa seine Absage gegenüber einer Reform der Schuldenbremse zurücknehmen - weil sie ‌schlicht nicht mehr zu der neuen Realität seit dem russischen Überfall auf die Ukraine passen. Nun wird ihm Verrat vorgeworfen - ausgerechnet von denen, die ihn mit an die Macht gehievt hatten: den Jungen und den Wirtschaftsliberalen in der CDU.

MERZ IM KANZLERDILEMMA

Nun könnte man eine Wahl im bevölkerungsschwachen Sachsen-Anhalt mit nur drei Stimmen im Bundesrat abhaken. Aber der Kanzler hat selbst betont, dass die Wahl von 1,69 Millionen Wahlberechtigten über die Landesgrenzen hinausweist: "Wenn fast 60 Prozent der Wählerinnen ⁠und Wähler in einem Bundesland mit sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien wählen, die die demokratischen Institutionen und Spielregeln unseres Landes grundlegend infrage stellen, dann ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen ‌können", sagte er mit Blick auf AfD, Linke und BSW.

Nur sagt er nicht, was dies bedeutet: Merz steckt ⁠im Regierungsdilemma, aus dem er nicht entkommen kann. In Ostdeutschland mag seine Ukraine-Politik schon wegen der größeren Russland-Nähe der Bevölkerung unbeliebt sein. Aber in Westdeutschland ist dies nicht der Fall. Und der Europäer und Transatlantiker Merz will und kann etwa die Unterstützung der Ukraine gegen Russland nicht einstellen - egal wie unbeliebt sie im Osten ist.

ANGESCHLAGENE SPD ALS SCHWIERIGER PARTNER

Ähnlich ist es innenpolitisch, wo Merz die Reform der Sozialsysteme vorangetrieben hat. Die sich aufbauenden milliardenschweren Defizite müssen abgebaut werden, auch wenn dies Einsparungen und Zumutungen bedeutet. Das sieht im Prinzip auch die ‌SPD als einzig möglicher Partner so. Aber auch der Partner ringt mit seiner Rolle. Angesichts noch schlechterer Umfragewerte müssen die ⁠Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas selbst um ihr politisches Überleben kämpfen. Auch ⁠ein Ergebnis von 9,3 Prozent in Sachsen-Anhalt wird deshalb von der SPD schon als Erfolg gefeiert - woraus die Sozialdemokraten auch noch ableiten, dass gemeinsame Reformprojekte in Berlin im Sinne der SPD verändert werden müssten. In der CDU-Führung löste dies am Montag nur Kopfschütteln aus. Aber eine andere Machtoption als die SPD hat Merz nicht.

MERZ STEHT SICH SELBST IM WEGE

Dazu kommt, dass der Kanzler zunehmend selbst in der CDU als Belastung gesehen wird. Seine bundesweiten Sympathiewerte sind noch schlechter als die seiner Partei. In Sachsen-Anhalt erzielte er nur eine Zustimmung von neun Prozent. Am Montag zeigte sich Merz zwar selbstkritisch sowohl in den Gremien als auch in der Pressekonferenz. Ganz offensichtlich finde er nicht den Weg, den Wählern die Bedeutung der Reformpolitik zu erklären, räumte er ein. Das wolle er ändern.

Aber Merz wird angelastet, dass er mit gar nicht beabsichtigten Bemerkungen immer wieder Debatten auslöst, die von der eigentlichen Reformagenda ablenkten. "Ein Kanzler, der keine Wahlen mehr gewinnen kann, der muss zumindest überlegen, ob er als Parteivorsitzender richtig ist, und diese Diskussion wird so sicher wie das Amen in der Kirche kommen", meint der Bochumer Politologe Oliver Lembcke zudem zu Reuters-TV.

Was den CDU-Chef derzeit rettet, ist zum einen der gemeinsame Schock über ⁠das Wahlergebnis und das Gefühl, zusammenhalten zu müssen. Zum anderen fehlt die personelle Alternative. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will kommendes Jahr erst einmal die Landtagswahlen gewinnen. CSU-Chef Markus Söder gilt in Berlin nicht mehr als durchsetzbar. Also dürfte ab 2027 vor allem eine Debatte beginnen, wer für die Union ab 2029 antreten wird.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)