Sepp Müller will neuer CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden
dpa-AFX · Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller will nach der Wahlschlappe seiner Partei neuer CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt werden. "Ich kandidiere als Landesvorsitzender", sagte der 37-Jährige nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg./cki/DP/nas
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