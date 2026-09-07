"Signal an Berlin" - SPD will nach Wahl über Reformkurs nachdenken

Berlin, 06. ⁠Sep (Reuters) - Die SPD-Führung hat nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Korrekturen am Reformkurs der Bundesregierung angekündigt. Das Ergebnis sei auch ein "Signal an Berlin" und ein "Grund auch nachzudenken über Politik hier in Berlin", sagte Parteichef Lars ‌Klingbeil am Sonntag nach dem Wahlerfolg der AfD und der Niederlage der CDU. Man müsse nun über die inhaltliche Politik reden. ⁠Generalsekretär Tim ⁠Klüssendorf nannte die Reformen bei der Rente und der Pflege sowie die Aufstellung des Bundeshaushalts als Themen, bei denen Gesprächsbedarf bestehe. Vor allem die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren trifft die SPD-Anhänger.

Parteichefin Bärbel Bas erklärte, die SPD werde in ‌der Koalition weiter dafür streiten, dass das ‌Leben für die Menschen bezahlbar bleibe. Einen Sonderparteitag oder Debatten über die Parteispitze nannte sie derzeit nicht vordringlich. Es gehe angesichts des Erfolgs der ⁠AfD um Wichtigeres.

Die SPD hat den Hochrechnungen zufolge etwa ihr Ergebnis ‌von 8,4 Prozent wie vor fünf ⁠Jahren erreicht. Klüssendorf nannte das keinen großen Erfolg. Andererseits sei die Partei vor wenigen Wochen noch abgeschrieben und ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde vorausgesagt worden. Das Ergebnis nun sei ‌ein "wichtiges Zeichen der Stabilität".

Umfragen zufolge ⁠wählten viele SPD-Anhänger die Partei vor ⁠allem, um eine Regierung unter Führung der AfD zu verhindern. Forderungen nach einem Sonderparteitag und personellen Konsequenzen erteilte die Parteiführung zunächst eine Absage. Parteichefin Bas schloss eine solche Debatte jedoch nicht aus. "Das kann ich nicht ausschließen", sagte sie. Angesichts des Wahlergebnisses gehe es aber nicht um ihre Person, sondern um den Erhalt der Demokratie. Dies schließe in der Partei eher die Reihen.

(Bericht ⁠von: Markus WacketRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)