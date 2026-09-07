SPD fordert Korrektur der Regierungspolitik: "Kein Weiter so"

Berlin, 07. Sep (Reuters) - ⁠Nach der schweren Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die SPD-Spitze mit Nachdruck eine Kurskorrektur der Bundesregierung verlangt. "Ein Weiter-so geht nicht insgesamt", sagte Co-Parteichefin Bärbel Bas am Montag nach einer Präsidiumssitzung in Berlin. Wenn Menschen Angst vor Reformen hätten, reiche es nicht, nur rational zu argumentieren. Man müsse die Bürger emotional mitnehmen und ‌ihnen ein Zukunftsbild vermitteln. Parteichef Lars Klingbeil betonte, man wolle zwar Reformen, aber nicht "mit dem Kopf durch die Wand".

Die SPD-Spitze argumentierte mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin in zwei Wochen. ⁠Sachsen-Anhalt sei eine "klare ⁠Wahl gegen Berlin" gewesen, sagte Bas. "Das kann man nicht einfach wegdrücken." Die Regierung müsse vermitteln, dass es den Menschen durch die Reformen besser gehe. "Und das kommt gerade nicht an." Zwar sei Stabilität in der Bundesregierung wichtig und es dürfe kein Chaos geben. "Aber wir müssen trotzdem was ändern", betonte die Co-Parteichefin. Man müsse mit dem Kanzler darüber reden, "wie wir den Menschen die Angst nehmen, vor den Reformen, die vor uns liegen". ‌Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich zuvor betroffen von der ‌Wahlschlappe gezeigt, aber auch gesagt: "Unser Land braucht grundlegende Reformen." Die Vermittlung sei bisher nicht gelungen, das sei eine gemeinsame Aufgabe, sagte er auch mit Blick auf die SPD.

Beide SPD-Parteichefs betonten, man habe mit dem Parteivorstand nicht über Personalien in ⁠der Bundesregierung gesprochen. Dennoch wurde Merz nicht ausdrücklich das Vertrauen und Unterstützung ausgesprochen.

Besonders bei der Rente forderte Bas, ‌die auch Bundesarbeitsministerin ist, mehr Sicherheit für die Bürger. ⁠Man müsse lange Erwerbsbiografien berücksichtigen. Mit Blick auf die Rente nach 45 Versicherungsjahren sagte sie, rentennahe Jahrgänge bräuchten Planungssicherheit. Ein mögliches Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren, wie von der Koalition ins Auge gefasst, war im Wahlkampf ein großes Thema. Zudem müssten Beschäftigten in Unternehmen, die Personal abbauen, ‌Möglichkeiten für einen "sozialverträglichen Ausstieg" gegeben werden. "Deshalb ist das verhandelbar ⁠mit der SPD auf jeden Fall", erklärte Bas. "Ich ⁠bin meinerseits gesprächsbereit, und ich fordere das an den Stellen, die ich jetzt gerade genannt habe, auch ein, um den Menschen Sicherheit zu geben."

Bas ergänzte, es gehe darum, die Sorgen der Menschen bei Rente, Gesundheit und Pflege aufzunehmen. Zudem verliere Deutschland jeden Tag Arbeitsplätze im Industriebereich. "Auch da braucht es eine Strategie, wie wir industriepolitisch weiter vorankommen, die Arbeitsplätze sichern." Eine Rhetorik, wonach die Menschen mehr und länger arbeiten und weniger krank sein sollten, schaffe nur Verunsicherung und Misstrauen, sagte die Arbeitsministerin. Merz hatte in diesem Jahr unter anderem die geringen Arbeitszeiten in Deutschland und den hohen Krankenstand bemängelt.

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ⁠am Sonntag hatte die CDU eine schwere Niederlage erlitten. Die SPD konnte zwar leicht zulegen, blieb jedoch im einstelligen Bereich.

(Bericht von: Markus Wacket; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)