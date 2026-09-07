TAGESVORSCHAU: Termine am 7. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 7. September

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26 08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26 10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26 11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

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