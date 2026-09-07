TAGESVORSCHAU: Termine am 8. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 8. September

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag 14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag 16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung 18:00 USA: Nike, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 8/26 01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Haushaltswoche + Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft 10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg DEU: Automechanika 2026, Frankfurt IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

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