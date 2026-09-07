KI-Chip-Auftragsfertiger

TSMC: Warum ich 575 Dollar für möglich halte

onvista · Uhr

TSMC legte am Freitag um 2,8 Prozent zu. Der Bereich mit 2- und 3-Nanometer-Chips wächst stark und verbessert den Produktmix. Die Aktie wirkt trotz des Kursanstiegs günstig.

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Was bewegt die Aktie?

TSMC profitiert weiter von der Nachfrage nach KI-Chips und High-Performance-Computing. Besonders wichtig ist der Hochlauf bei 3-Nanometer-Chips. Diese Fertigung soll im laufenden Quartal erstmals den Umsatz mit 5-Nanometer-Chips übertreffen.

Der 3-Nanometer-Bereich dürfte mehr als 400 Milliarden Taiwan-Dollar Umsatz erreichen und damit mehr als 30 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Dieser bessere Produktmix ist wichtig, weil kleinere Strukturen höhere Margen ermöglichen.

TSMC hat die 3-Nanometer-Kapazitäten deutlich ausgebaut und dafür teilweise 5-Nanometer-Anlagen umgerüstet. Auch der 2-Nanometer-Hochlauf läuft schneller als erwartet und liegt mindestens im Zeitplan.

Damit verteidigt TSMC seine dominante Marktposition. Der Anteil in der führenden Chipfertigung liegt weit über 70 Prozent. Diese Stärke macht die Aktie vergleichbar mit anderen zentralen KI-Infrastruktur-Werten wie Nvidia.

Charttechnik

Der Ausbruch vom Freitag verstärkt das positive Bild. Auch andere Speicher- und KI-Infrastruktur-Werte zogen an, was auf neue Fantasie im Sektor hindeutet.

Aus der letzten ABC-Korrektur ergibt sich eine Spanne von rund 100 Dollar. Wird diese Bewegung nach oben gespiegelt, entsteht ein Zielbereich um 575 Dollar. Vom aktuellen Niveau entspricht das etwa 34 Prozent Kurspotenzial.

Martins Einschätzung

TSMC bleibt zu günstig. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 19 und damit unter dem breiten Marktmultiplikator, obwohl das Unternehmen stärker wächst als der Durchschnitt.

Das China-Risiko bleibt ein Bewertungsabschlag. Es ändert aber nichts an der sehr starken Ausgangslage, die durch KI-Nachfrage, 2-Nanometer-Hochlauf und Margenpotenzial entsteht.

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TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)

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