Umfrage: Konjunktur-Zuversicht für Euroraum auf höchstem Stand seit Februar 2022

Berlin, 07. ⁠Sep (Reuters) - Börsenprofis schauen so zuversichtlich auf die Wirtschaft im Euroraum wie seit Februar 2022 nicht mehr. Das Stimmungsbarometer stieg im September um 4,2 Punkte auf plus 5,1 Zähler und damit das ‌fünfte Mal in Folge, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1052 Anlegern mitteilte. Von ⁠der Nachrichtenagentur ⁠Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf plus 2,0 Punkte gerechnet.

"Der Aufschwung in Euroland gewinnt auch im September weiter an Substanz", erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Die Euro-Zone schüttle die rezessiven Tendenzen nun vollends ab. Mit einem Anstieg ‌des Lageindex auf minus 3,3 Punkten sei ‌der beste Wert seit März 2022 erreicht. In Verbindung mit dem Anstieg der Erwartungswerte auf 13,8 Punkte signalisierten damit die von ⁠Sentix befragten Anleger eine hohe Zuversicht, dass die Euro-Zone einen ‌konjunkturellen Aufschwung eingeleitet habe. "Und diesen auch ⁠fortsetzen kann", fügte Hübner hinzu.

Zu der Verbesserung trage auch Deutschland bei. Der Gesamtindex für die größte Volkswirtschaft im Euroraum stieg kräftig um 9,1 auf minus 2,8 Zähler - ‌der beste Wert seit ⁠Juli 2025. Die deutsche Konjunktur zeige ⁠sich zu Beginn des Monats in einer erstaunlich positiven Verfassung: "Die Wahlen in Sachsen-Anhalt verunsichern offenbar die Anleger nicht", sagte der Sentix-Geschäftsführer über die Ergebnisse der Umfrage, die vom 3. bis zum 5. September und somit kurz vor der Landtagswahl vom Sonntag erhoben wurde. Die AfD hat die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit nach dem ⁠vorläufigen amtlichen Wahlergebnis aber verfehlt.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)