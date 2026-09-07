Unions-Fraktionsführung pocht bei SPD auf schnelle Reform-Umsetzung

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Berlin, 07. ⁠Sep (Reuters) - Die Unionsfraktionsführung hat den Koalitionspartner SPD aufgefordert, die verabredeten Sozialreformen schnell umzusetzen. Man dürfe aus dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt keine falschen Schlüsse ziehen, sagte CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei am Montag. "Eine ‌falsche Schlussfolgerung wäre, dass man die vielfachen Reformen, die wir in Angriff genommen haben, nicht mit einem hohen Tempo ⁠weiter fortsetzt", ⁠fügte er hinzu. Darüber werde man mit dem Koalitionspartner sprechen. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann betonte, dass man die Reformen umsetzen müsse.

Frei zeigte sich wie der Kanzler offen dafür, nochmals über das Entlastungsvolumen der Steuerreform zu reden. Aber ‌dies müsse man immer im Zusammenhang ‌mit dem Ziel diskutieren, einen verfassungsfesten Bundeshaushalt für 2027 vorzulegen. Man nehme ohnehin sehr viele neue Schulden auf. "Und deswegen wäre eine ⁠Steuersenkung auf Pump beispielsweise keine vernünftige Alternative", sagte er.

Hintergrund ist, ‌dass das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt, ⁠das der AfD fast eine absolute Mehrheit bescherte, von Union und SPD unterschiedlich ausgelegt wird. Die SPD dringt auf Nachbesserungen etwa bei der Umsetzung des Rentenpakets. ‌Die Union will dieses bis ⁠auf eine Schutzklausel für Menschen, ⁠die mehr als 45 Jahre Beiträge eingezahlt haben, umsetzen.

Wie der CDU-Chef Friedrich Merz warf auch Frei dem stellvertretenden Fraktionschef Sepp Müller vor, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze in der Abschlussphase nicht geholfen zu haben. Merz hatte den ebenfalls aus Sachsen-Anhalt stammenden Müller scharf kritisiert, dass er Schulze in den Rücken gefallen sei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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