Unternehmen drosseln Produktion überraschend - Einbruch in Autoindustrie

Berlin, 07. Sep (Reuters) - ⁠Unerwarteter Dämpfer für die deutsche Wirtschaft: Die Unternehmen haben ihre Produktion im Juli trotz verbesserter Auftragslage so stark gedrosselt wie seit knapp einem Jahr nicht mehr. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das ist das größte Minus seit August ‌2025, zu dem eine Delle in der Autoindustrie und Probleme mit der Rheinschifffahrt beitrugen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet, nachdem es im Juni ⁠revidierten Angaben zufolge ⁠eine Stagnation gegeben hatte (bisher: +0,2 Prozent).

"Die heimische Industrie kann bislang nicht von der seit Jahresbeginn positiven Entwicklung der Auftragseingänge profitieren", sagte der Konjunkturexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Jupp Zenzen. "Die Produktion findet zunehmend an den ausländischen Standorten statt." In Deutschland sei sie auf den niedrigsten Stand seit der Corona-Pandemie gefallen. Ein nachhaltiger Aufschwung setze Verbesserungen bei den Standortbedingungen voraus.

UMRÜSTUNG AUF E-AUTOS BELASTET VORÜBERGEHEND

Die schwache Entwicklung geht allerdings maßgeblich ‌auf einen Sondereffekt in der Automobilindustrie zurück: Hier brach die Produktion ‌um 9,2 Prozent ein. "Ausschlaggebend dürfte unter anderem eine mehrwöchige Produktionspause sein", erklärten die Statistiker dazu. Neben üblichen Werksferien bei Volkswagen und anderen Autobauern kam es im BMW-Werk Leipzig zu einer fast sechswöchigen Pause, weil die Produktion für ⁠weitere Elektroautos umgestellt wurde.

In der Industrie insgesamt schrumpfte die Erzeugung um 2,2 Prozent. Die Bauproduktion wuchs dagegen ‌um 0,9 Prozent. Die Energieerzeugung legte sogar um 4,7 ⁠Prozent zu. "Der Anstieg in diesem Bereich ist dabei insbesondere auf die Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik zurückzuführen", hieß es.

"BREMSEFFEKTE DURCH RHEIN"

Belastet wurde die Industrie auch durch das Niedrigwasser. "Kurzfristig könnte die seit Mitte Juni eingeschränkte Rheinschifffahrt in den Sommermonaten die Produktion gedämpft haben", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. ‌Das sehen auch Ökonomen so. "Bremseffekte dürften auch vom Niedrigwasser ⁠im Rhein ausgegangen sein", sagte der Chefvolkswirt der ⁠Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger. "Manches Unternehmen hatte die Produktion deshalb gedrosselt." Nach Ansicht von KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher dürfte die Produktion auch im August und September unter dem Niedrigwasser gelitten haben. Steigende Auftragseingänge und die verbesserten Stimmungsindikatoren signalisierten einen Aufwärtstrend. Das dürfte sich aber "vermutlich erst im vierten Quartal auch deutlich in den Produktionszahlen widerspiegeln".

Die Auftragsbücher der Industrie sind mittlerweile so gut gefüllt wie noch nie seit Beginn der Statistik 2015. Auch die deutsche Wirtschaft insgesamt ist im ersten Halbjahr trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg robuster gewachsen als erwartet. Wirtschaftsforschungsinstitute haben deshalb ihre Prognosen für das Wachstum des ⁠Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr angehoben - bis auf 1,4 Prozent. Die Bundesregierung geht bislang nur von 0,5 Prozent aus.

(Bericht von Rene Wagner, Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)