Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen

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Thema: E-Mobilität
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Osnabrück (dpa) - Volkswagen will das Werk Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen verkaufen. Der Standort soll schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickelt werden, wie der Autobauer mitteilte.

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