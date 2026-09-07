Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Volkswagen will das Werk Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen verkaufen. Der Standort soll schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickelt werden, wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/stk
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