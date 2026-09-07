Märkte heute

Vonovia-Downgrade, Oracle-KI boomt, Apple faltet das iPhone

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Hannover Rück, E.ON, Infineon, Vonovia, LVMH, Lululemon, TSMC, Oracle und Apple.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Vonovia – Goldman wird deutlich vorsichtiger

Eine der bislang optimistischeren Banken ändert ihre Einschätzung zur Vonovia-Aktie grundlegend. Wir schauen darauf, warum Zinsen, Finanzierungskosten und politische Unsicherheit die Story zunehmend belasten – und weshalb die Aktie trotzdem vergleichsweise ruhig reagiert.

Oracle – die große KI-Cloud-Wette

Bernstein bleibt klar optimistisch und sieht bei Oracle noch erhebliches Potenzial. Doch hinter der Cloud-Fantasie steht ein enormer Investitionsbedarf. Kann Oracle aus dem KI-Boom tatsächlich dauerhaft mehr Umsatz, Gewinn und Cashflow machen?

Apple – kommt jetzt das faltbare iPhone?

Das Apple-Event am 9. September könnte eines der wichtigsten seit Jahren werden. Im Mittelpunkt steht ein möglicher neuer iPhone-Formfaktor – verbunden mit hohen Erwartungen und möglicherweise deutlich höheren Preisen. Wir sprechen darüber, wie groß der wirtschaftliche Hebel für Apple wirklich sein könnte.

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onvista-Chefanalyst Martin Goersch
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