Vonovia-Downgrade, Oracle-KI boomt, Apple faltet das iPhone
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Hannover Rück, E.ON, Infineon, Vonovia, LVMH, Lululemon, TSMC, Oracle und Apple.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Vonovia – Goldman wird deutlich vorsichtiger
Eine der bislang optimistischeren Banken ändert ihre Einschätzung zur Vonovia-Aktie grundlegend. Wir schauen darauf, warum Zinsen, Finanzierungskosten und politische Unsicherheit die Story zunehmend belasten – und weshalb die Aktie trotzdem vergleichsweise ruhig reagiert.
Oracle – die große KI-Cloud-Wette
Bernstein bleibt klar optimistisch und sieht bei Oracle noch erhebliches Potenzial. Doch hinter der Cloud-Fantasie steht ein enormer Investitionsbedarf. Kann Oracle aus dem KI-Boom tatsächlich dauerhaft mehr Umsatz, Gewinn und Cashflow machen?
Apple – kommt jetzt das faltbare iPhone?
Das Apple-Event am 9. September könnte eines der wichtigsten seit Jahren werden. Im Mittelpunkt steht ein möglicher neuer iPhone-Formfaktor – verbunden mit hohen Erwartungen und möglicherweise deutlich höheren Preisen. Wir sprechen darüber, wie groß der wirtschaftliche Hebel für Apple wirklich sein könnte.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–