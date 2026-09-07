Immobilien-Aktie mit Downgrade

Vonovia: Goldman nimmt den Kaufcase vom Tisch

onvista · Uhr

Goldman Sachs stuft Vonovia von Kaufen auf Halten ab und streicht das Kursziel von 29,50 auf 21,50 Euro zusammen. Die Aktie verliert rund 2,5 Prozent und zählt zu den schwächsten Dax-Werten. Das Kerngeschäft bleibt solide, doch das Zinsumfeld begrenzt das Kurspotenzial. Ein Rutsch unter 18,66 Euro würde die Vorsicht weiter erhöhen.

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Was bewegt die Aktie?

Vonovia leidet unter einer klaren Neubewertung durch Goldman Sachs. Die Bank gehörte bisher zu den optimistischeren Stimmen für die Aktie. Nun fällt das Rating von Kaufen auf Halten, das Kursziel sinkt von 29,50 auf 21,50 Euro.

Zusätzlich verlässt Vonovia die Conviction List von Goldman Sachs. Diese Kombination trifft die Aktie hart. Das Minus von rund 2,5 Prozent bringt Vonovia unter die schwächsten Dax-Werte des Tages.

Der Grund liegt vor allem im Zinsumfeld. Höhere Zinsen belasten Immobilienwerte, weil sie Finanzierungskosten erhöhen und die Stimmung im Sektor dämpfen. Goldman Sachs senkt deshalb auch Kursziele anderer Immobilienwerte. Grand City Property fällt von 9,40 auf 8,50 Euro, Immobilienwerte aus dem Umfeld wurden ebenfalls deutlich zurückgenommen.

Das operative Kerngeschäft bleibt grundsätzlich robust. Der deutsche Wohnungsmarkt ist angespannt, die Preise steigen, und die Vermietung läuft nahezu voll. Diese Stärke reicht aktuell aber nicht aus, um den Zinsdruck auszugleichen.

Charttechnik

Die Aktie setzt ihre übergeordnete Abwärtsbewegung fort. Besonders kritisch bleibt der Bereich um 18,66 Euro.

Ein Bruch unter diese Marke würde neue Tiefs bestätigen und das technische Bild weiter verschlechtern. Solange diese Bewegung anhält, fehlt ein belastbarer Kaufcase.

Martins Einschätzung

Vonovia bietet nach dem Downgrade zu wenig Potenzial auf der Oberseite. Das starke Kerngeschäft kann die Belastung durch höhere Zinsen aktuell nicht ausgleichen.

Die Aktie ist damit kein Kauf. Erst ein stabileres Zinsumfeld oder eine klare charttechnische Wende würde die Ausgangslage verbessern.

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