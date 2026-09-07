Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt
onvista · Uhr
Uber will Delivery Hero kaufen. Der Preis steht fest. Doch der Kurs rutscht immer weiter unter diese Offerte. Was es mit der seltsamen Kursbewegung auf sich hat.
Der Fahrten-Dienstleister Uber greift nach Delivery Hero. Wie die Unternehmen im Juli mitteilten, bietet der US-Konzern für den deutschen Konkurrenten bei Essenslieferungen 41,50 Euro je Aktie in bar. Delivery Hero käme demnach auf eine Bewertung von 13 Milliarden Euro.
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