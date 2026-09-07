Kurs deutlich unter Übernahmepreis

Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt

onvista · 07.09.2026, 13:10 Uhr Uhr

Uber will Delivery Hero kaufen. Der Preis steht fest. Doch der Kurs rutscht immer weiter unter diese Offerte. Was es mit der seltsamen Kursbewegung auf sich hat.