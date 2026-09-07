Kurs deutlich unter Übernahmepreis

Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt

onvista · Uhr

Uber will Delivery Hero kaufen. Der Preis steht fest. Doch der Kurs rutscht immer weiter unter diese Offerte. Was es mit der seltsamen Kursbewegung auf sich hat.

Quelle: rafapress/Shutterstock.com
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Der Fahrten-Dienstleister Uber greift nach Delivery Hero. Wie die Unternehmen im Juli mitteilten, bietet der US-Konzern für den deutschen Konkurrenten bei Essenslieferungen 41,50 Euro je Aktie in bar. Delivery Hero käme demnach auf eine Bewertung von 13 Milliarden Euro.

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