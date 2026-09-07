Xiaomi und Huaweil wollen mit Falt-Handys Apple die Schau stehlen

Guanzhou/Peking, 07. ⁠Sep (Reuters) - Wenige Tage vor der alljährlichen Vorstellung der neuen iPhone-Generation verschärfen Xiaomi und Huawei den Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt. Die beiden chinesischen Hersteller präsentierten mit dem "18 Fold" ‌und dem "Mate XT2" am Montag hochpreisige Falt-Handys. Apple wird bei der für Mittwoch geplanten Veranstaltung voraussichtlich das ⁠erste faltbare ⁠iPhone vorstellen.

Das Xiaomi Fold hat im zugeklappten Zustand die Größe eines Reisepasses und kann im geöffneten Zustand drei Apps nebeneinander anzeigen. Angetrieben wird das Gerät von einem selbst entwickelten Prozessor. Die Speicherbausteine stammen vom ‌chinesischen Spezialisten CXMT. Huawei setzt für ‌das doppelt faltbare Mate XT2 ebenfalls auf Chips aus eigener Herstellung. Ausgeklappt erreicht der Bildschirm dieses Smartphones die Größe ⁠eines Tablets.

Die Preise für die neuen Geräte beginnen bei ‌1540 Dollar (Xiaomi) beziehungsweise 2980 ⁠Dollar (Huawei). Beide Unternehmen betonten bei der Produktvorstellung den hohen Kostendruck durch die in den vergangenen Monaten rasant gestiegenen Preise für Speicherchips. Mit hochpreisigen Falt-Handys ‌wollen Smartphone-Anbieter ihre Gewinnmargen ⁠verbessern. Bislang dominiert Samsung mit ⁠Modellen wie dem Galaxy Z Fold8 und dem Z Flip8 diesen kleinen, aber wachstumsstarken Markt. In China erreicht Huawei den Experten des Branchendienstes Smart Analytics Global zufolge in dieser Produktkategorie jedoch einen Marktanteil von 68 Prozent.

(Bericht von David Kirton, Eduardo Baptista und Ju-min Park; geschrieben von Hakan ErsenRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)