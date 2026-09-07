Das Wichtigste zur in Kürze Das gibt es: eine kostenlose Porsche-Vorzugsaktie (ISIN DE000PAG9113) für Neukunden beim Online-Broker XTB

Für wen: die ersten 5.000 echten Neukunden, die noch kein XTB-Konto haben

Was du dafür tun musst: Konto eröffnen, mindestens 50 Euro einzahlen und den Aktionsbedingungen in der App zustimmen

Wichtige Frist: Einzahlung und Zustimmung müssen innerhalb von 7 Tagen (168 Stunden) nach der Kontoeröffnung erfolgen

Kostenlose Porsche-Aktie zum Depotstart

XTB ist ein international tätiger Online-Broker, der Aktien und ETFs bis zu einem monatlichen Ordervolumen von 100.000 Euro provisionsfrei handelt und die Depotführung ohne Grundgebühr anbietet. Zum Start der Herbstsaison legt der Broker eine Neukundenaktion auf: Wenn du in den kommenden Wochen ein Depot eröffnest, kannst du dir eine echte Porsche-Vorzugsaktie sichern. Die Aktie wird dir kostenlos ins Depot gebucht, du musst sie nicht kaufen.

Anders als bei einer festen Geldprämie erhältst du hier einen realen Aktienwert. Das bedeutet auch: Der Gegenwert schwankt mit dem Börsenkurs der Porsche-Vorzugsaktie und kann steigen oder fallen. XTB behält sich vor, die Prämie anzupassen, falls sich der Kurs der Aktie stark verändert.

Diese drei Bedingungen musst du erfüllen

Die Teilnahme ist an drei Schritte geknüpft, die alle innerhalb des Aktionszeitraums vom 07.09. bis 30.11.2026 abgeschlossen sein müssen:

Konto vollständig eröffnen. Die Kontoeröffnung ist kostenlos und läuft online in wenigen Minuten ab. Sie muss innerhalb des Aktionszeitraums erfolgen. Mindestens 50 Euro einzahlen. Die Einzahlung muss innerhalb von 7 Tagen (168 Stunden) nach der Kontoeröffnung gutgeschrieben sein. Du kannst den Betrag auch schrittweise über mehrere Einzahlungen erreichen. Aktionsbedingungen in der App bestätigen. Auch die Zustimmung muss innerhalb von 7 Tagen nach der Kontoeröffnung in der mobilen XTB-App erfolgen.

Sind alle Schritte erfüllt, wird dir die Porsche-Vorzugsaktie in der Regel innerhalb von drei Werktagen ins Depot gebucht.

Wichtig ist die Neukunden-Voraussetzung: Die Aktie erhältst du nur, wenn du in den letzten 12 Monaten kein aktives Konto bei XTB hattest und nicht bereits an einer früheren Aktion teilgenommen hast. Alle Details stehen auf der Aktionsseite der XTB.

So hat sich die Porsche-Vorzugsaktie zuletzt enwickelt

Was XTB darüber hinaus bietet

Die Konditionen im Überblick, wie sie im onvista Broker-Vergleich hinterlegt sind:

Depotführung: ohne Grundgebühr für aktive Kunden. Bleibt das Konto inaktiv (keine Position innerhalb von 365 Tagen oder keine Einzahlung innerhalb von 90 Tagen), fallen 10 Euro pro Monat an.

Orderkosten Aktien und ETFs: 0 Prozent Kommission bis 100.000 Euro Ordervolumen im Monat, darüber 0,2 Prozent (mindestens 10 Euro)

ETF-Sparpläne: 2.030 sparplanfähige ETFs, alle ohne Ausführungsgebühr, ab 15 Euro Sparrate

Handelsangebot: über 7.200 Aktien und mehr als 2.000 ETFs

Handelsplätze: Xetra sowie weitere deutsche und ausländische Börsenplätze

Zinsen: 1 Prozent pro Jahr auf nicht investiertes Guthaben, in den ersten 90 Tagen nach Kontoeröffnung 3,5 Prozent

App-Bewertung: rund 4,5 von 5 Sternen im Durchschnitt über iOS und Android

Kostenseitig liegt XTB damit auf Neobroker-Niveau und deutlich unter vielen klassischen Bankbrokern. Bei der Leistung zeigt der onvista-Score mit 60 Punkten aber, wo die Grenzen liegen: XTB bietet keine Fremdwährungskonten und keinen Handel mit echten Kryptowährungen, sondern Kryptos nur als gehebelte CFDs. Sparpläne sind zudem ausschließlich auf ETFs möglich, nicht auf Einzelaktien oder Fonds.

Du willst wissen, ob ein anderes Depot besser zu dir passt als XTB? Im onvista Broker-Vergleich stehen 23 Depotanbieter mit ihren aktuellen Konditionen nebeneinander, von den Orderkosten über die Sparpläne bis zu den Handelsplätzen. XTB mit anderen Brokern vergleichen

Für wen sich die Aktion lohnt

Du wolltest ohnehin ein zusätzliches Depot für den provisionsfreien Handel von Aktien und ETFs eröffnen

Du bist bereit, mindestens 50 Euro einzuzahlen, und kannst die 7-Tage-Frist einhalten

Du bist noch kein XTB-Kunde und gehörst zu den ersten 5.000 Neukunden im Aktionszeitraum Du nimmst einen realen Aktienwert als Startprämie mit, dessen Gegenwert mit dem Kurs schwankt

Fazit

Die Aktion ist ein unkomplizierter Weg, mit 50 Euro Einzahlung eine echte Porsche-Vorzugsaktie geschenkt zu bekommen. Für dich lohnt sie sich vor allem dann, wenn du ohnehin ein günstiges Depot für Aktien und ETFs suchst und die Fristen sauber einhältst. Beachten solltest du, dass der Wert der Gratisaktie schwankt, XTB die Steuer nicht automatisch abführt und bei einem inaktiven Konto eine Gebühr von 10 Euro im Monat anfallen kann. Wer ausschließlich langfristig und steuerlich möglichst bequem anlegen möchte, ist bei einem deutschen Broker mit automatischem Steuerabzug unter Umständen besser aufgehoben.

Häufige Fragen zur XTB-Gratisaktie

Welche Aktie bekomme ich bei der XTB-Aktion? Du erhältst eine Porsche-Vorzugsaktie (ISIN DE000PAG9113) kostenlos ins Depot gebucht. Der Gegenwert schwankt mit dem Börsenkurs der Aktie. Bis wann läuft die XTB-Gratisaktie? Die Aktion gilt vom 07.09. bis einschließlich 30.11.2026 und ist auf die ersten 5.000 Neukunden begrenzt. Was muss ich tun, um die Porsche-Aktie zu erhalten? Du eröffnest ein Konto, zahlst mindestens 50 Euro ein und stimmst den Aktionsbedingungen in der App zu. Einzahlung und Zustimmung müssen innerhalb von 7 Tagen (168 Stunden) nach der Kontoeröffnung erfolgen. Wer ist teilnahmeberechtigt? Nur echte Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein aktives XTB-Konto hatten und noch nicht an einer XTB-Aktion teilgenommen haben.

Mehr Details auf der XTB-Aktionsseite zur Porsche-Gratisaktie