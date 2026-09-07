ZSCALER - Trigger hoch drei!
HSBC · Uhr
Thema: Cybersecurity
Trigger hoch drei!
Die Zscaler-Aktie ist derzeit einen genauen Blick wert. Nach der scharfen Korrekturbewegung von November 2025 bis April 2026 steht der Technologietitel möglicherweise vor einem echten charttechnischen Befreiungsschlag. Als solchen definieren wir einen Anstieg über das Aprilhoch bei 191 USD. Zusammen mit der flach verlaufenden 200-Wochen-Linie (akt. bei 188,02 USD) entsteht hier eine entscheidende Schaltstelle, zumal deren Überwinden gleichzeitig für den Abschluss eines klassischen Doppelbodens sorgen würde (siehe Chart). Die letzten drei Wochen hatte der Kurs im Bereich der beschriebenen Barrieren innegehalten, doch die markanten Lunten der beiden Vorwochenkerzen unterstreichen die Ambitionen der Bullen. Gleiches gilt für die trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD, RSL), die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Gelingt der diskutierte Ausbruch, dann ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe des o. g. Doppelbodens – ein kalkulatorisches Kursziel von 265 USD. Zumindest das 2024er-Hoch (260 USD) rückt dann also wieder auf die Agenda. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das markante jüngste „swing low“ bei 160 USD nicht mehr zu unterschreiten.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die Zscaler-Aktie ist derzeit einen genauen Blick wert. Nach der scharfen Korrekturbewegung von November 2025 bis April 2026 steht der Technologietitel möglicherweise vor einem echten charttechnischen Befreiungsschlag. Als solchen definieren wir einen Anstieg über das Aprilhoch bei 191 USD. Zusammen mit der flach verlaufenden 200-Wochen-Linie (akt. bei 188,02 USD) entsteht hier eine entscheidende Schaltstelle, zumal deren Überwinden gleichzeitig für den Abschluss eines klassischen Doppelbodens sorgen würde (siehe Chart). Die letzten drei Wochen hatte der Kurs im Bereich der beschriebenen Barrieren innegehalten, doch die markanten Lunten der beiden Vorwochenkerzen unterstreichen die Ambitionen der Bullen. Gleiches gilt für die trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD, RSL), die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Gelingt der diskutierte Ausbruch, dann ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe des o. g. Doppelbodens – ein kalkulatorisches Kursziel von 265 USD. Zumindest das 2024er-Hoch (260 USD) rückt dann also wieder auf die Agenda. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das markante jüngste „swing low“ bei 160 USD nicht mehr zu unterschreiten.
ZSCALER (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart ZSCALER
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtBroadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant02. Sept. · dpa-AFX
Wochenausblick – EZB-Zinsentscheid, US-Inflation und Apples Produktevent im Fokusgestern, 10:00 Uhr · HSBC
Aktien New York AusblickUS-Anleger bleiben vorsichtig - Arbeitsmarktbericht im Fokus04. Sept. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026Warum dieser September an den Börsen anders werden könntegestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDer Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seingestern, 08:00 Uhr · Acatis