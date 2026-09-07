ZSCALER - Trigger hoch drei!

Die Zscaler-Aktie ist derzeit einen genauen Blick wert. Nach der scharfen Korrekturbewegung von November 2025 bis April 2026 steht der Technologietitel möglicherweise vor einem echten charttechnischen Befreiungsschlag. Als solchen definieren wir einen Anstieg über das Aprilhoch bei 191 USD. Zusammen mit der flach verlaufenden 200-Wochen-Linie (akt. bei 188,02 USD) entsteht hier eine entscheidende Schaltstelle, zumal deren Überwinden gleichzeitig für den Abschluss eines klassischen Doppelbodens sorgen würde (siehe Chart). Die letzten drei Wochen hatte der Kurs im Bereich der beschriebenen Barrieren innegehalten, doch die markanten Lunten der beiden Vorwochenkerzen unterstreichen die Ambitionen der Bullen. Gleiches gilt für die trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD, RSL), die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Gelingt der diskutierte Ausbruch, dann ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe des o. g. Doppelbodens – ein kalkulatorisches Kursziel von 265 USD. Zumindest das 2024er-Hoch (260 USD) rückt dann also wieder auf die Agenda. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das markante jüngste „swing low“ bei 160 USD nicht mehr zu unterschreiten.

ZSCALER (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ZSCALER

Quelle: LSEG, tradesignal²

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