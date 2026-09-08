Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung

Oerlikon veranstaltet heute seinen Kapitalmarkttag in Zürich und informiert Investoren, Analysten und die Medien über die Unternehmensstrategie und Wachstumschancen sowie die finanziellen Ziele der Mission 2030.

Nach Abschluss der Transformation zu einem fokussierten Pureplay-Unternehmen tritt Oerlikon in eine neue Phase der Wertschöpfung ein. Mit ihrer Technologie-Toolbox und dem integrierten Geschäftsmodell hat sich das Unternehmen als weltweit führend im Material Science Engineering etabliert. Oerlikon hilft ihren Kunden dabei, ihre Produkte leistungsfähiger, langlebiger und effizienter zu machen. Das Unternehmen vereint Beschichtungsdienstleistungen, Komponenten, Advanced Materials und Beschichtungsanlagen in einem einzigartigen Geschäftsmodell, das darauf ausgerichtet ist, einen erheblichen Kundennutzen zu schaffen und langfristig attraktive Renditen für die Aktionäre zu erzielen.

Oerlikon bedient Kunden in zehn Industrien, die von strukturellen Wachstumstrends getragen werden. Dazu zählen der weltweit zunehmende Flugverkehr, der steigende Bedarf an Stromerzeugung – insbesondere für KI-Rechenzentren – und Elektrifizierung, der Ausbau der Halbleiterindustrie sowie die Modernisierung der Verteidigung. In diesen Märkten setzen Kunden auf Oerlikon, um Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Produktlebensdauer zu verbessern. Dafür nutzt Oerlikon eine Technologie-Toolbox, die aus physikalischer Gasphasenabschneidung (PVD), chemischer Gasphasenabschneidung (CVD), thermischen Spritzen, Advanced Materials und Advanced Manufacturing besteht. Das Unternehmen vermarktet diese Technologien über sein integriertes Geschäftsmodell, das Coating Services, Components sowie Materials & Equipment verbindet.

Diese breite Marktpräsenz reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Produkten, Kunden oder Endmärkten und ermöglicht zugleich, Technologien, Kompetenzen und Kundenbeziehungen industrieübergreifend zu nutzen. Die Technologien von Oerlikon machen in der Regel nur einen kleinen Anteil an den gesamten Systemkosten eines Kunden aus, können jedoch Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Produktlebensdauer erheblich erhöhen. In der Luft- und Raumfahrt beispielsweise entfallen weniger als 0,1% der Kosten eines Flugzeugtriebwerks auf Technologien von Oerlikon; für dessen Betrieb sind sie jedoch geschäftskritisch.

Auf der heutigen Veranstaltung erläutert das Management, wie dieses Wertversprechen zusammen mit hohen technologischen Markteintrittsbarrieren, engen Kundenbeziehungen, globaler Innovationskraft, lokaler Umsetzung und einem disziplinierten Finanzrahmen ein resilientes Wachstum, eine hohe Kapitaleffizienz und langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre unterstützen wird.

Finanzielle Ziele der Mission 2030

Oerlikon gibt heute die finanziellen Ziele seiner Mission 2030 bekannt:

Umsatz von mehr als CHF 2 Milliarden, entsprechend einem durchschnittlichen jährlichen organischen Wachstum von rund 6% bei konstanten Wechselkursen

Operative EBITDA-Marge von mehr als 20%

Rendite auf das eingesetzte Kapital (Return on Capital Employed, ROCE) von mehr als 10%

Diese Ziele spiegeln das Vertrauen des Unternehmens in das Wachstumspotenzial seiner Endmärkte wider. Dieses wird durch strukturelle Wachstumstrends in der Luft- und Raumfahrt, bei Halbleitern, in der Energieerzeugung, in der Verteidigung und bei der Elektrifizierung gestützt. Grundlage dafür sind Oerlikons regionales Betriebsmodell, Innovationsfähigkeit, disziplinierte Kapitalallokation und laufende Initiativen zur operativen Exzellenz.

Widerstandsfähiges und profitables Wachstum vorantreiben

Die Nachfrage nach Oerlikons Lösungen wird durch das Bedürfnis der Kunden bestimmt, Leistung, Zuverlässigkeit, Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. In sämtlichen Geschäftsbereichen erzielt Oerlikon entscheidende Leistungssteigerungen, die nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an den Gesamtkosten der Kunden ausmachen. Daraus entstehen attraktive Wertversprechen und langfristige Kundenbeziehungen.

In der Luft- und Raumfahrt beliefert Oerlikon alle grossen Hersteller von Flugzeugtriebwerken. Ihre Beschichtungen, Komponenten und Werkstoffe kommen sowohl in neuen Triebwerken als auch im wachsenden Markt für deren Wartung, Reparatur und Überholung zum Einsatz. Dort steigern sie die Effizienz und ermöglichen es den Komponenten, extremen Betriebsbedingungen standzuhalten. Die weltweite Nachfrage nach Wartung, Reparatur und Überholung von Triebwerken dürfte bis 2030 jährlich um rund 6% wachsen.

In der Stromerzeugung wird der erwartete Zuwachs um mehr als 10'000 Industriegasturbinen bis 2030 die Nachfrage nach modernen Werkstoffen und Technologien für das thermische Spritzen erhöhen. Oerlikon verfügt weltweit über mehr als 2‘500 installierte thermische Spritzsysteme, was rund zwei Drittel der globalen installierten Basis entspricht. Dies bildet eine bedeutende Plattform für wiederkehrende Umsätze mit Werkstoffen, Dienstleistungen und dem After-Sales-Geschäft.

In der Halbleiterindustrie beliefert Oerlikon die vier führenden Hersteller von Halbleiteranlagen mit Lösungen für Neuanlagen und deren Aufarbeitung. Ihre Beschichtungen verbessern Ausbeute, Betriebszeit und Lebensdauer der Anlagen, während Advanced Manufacturing die Herstellung von Hochleistungskomponenten für Halbleiteranlagen der nächsten Generation ermöglicht. Der adressierbare Markt von Oerlikon in dieser Industrie beträgt mehr als CHF 1 Milliarde.

In der Verteidigungsindustrie unterstützen Advanced Materials, beschichtete Werkzeuge, Komponenten und Kompetenzen in der additiven Fertigung, Anwendungen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Unternehmen baut Produktionskapazitäten in Materials & Equipment aus und entwickelt Advanced-Manufacturing-Anwendungen wie Kühllösungen für Hochleistungselektronik.

Oerlikon verbindet globale Innovationskraft mit lokaler Umsetzung in Kundennähe. Die regionale Organisation stärkt die Fähigkeit des Unternehmens zusätzlich, Kunden schneller zu bedienen, Entscheidungen zu beschleunigen und Wachstumschancen in wichtigen Märkten zu nutzen.

Mit 110 Coating-Services-Standorten, mehr als 550 vernetzten Beschichtungssystemen und einem globalen Netzwerk für über 30‘000 Kunden verbindet Oerlikon globale Innovationskapazität mit lokaler Umsetzung. Das vernetzte System erzeugt Betriebsdaten, die zur Verbesserung von Anlagenauslastung, Wartung, Durchlaufzeiten und Kundenservice genutzt werden können.

Oerlikons Innovationsmotor verbindet die Entwicklung von Advanced Materials, Oberflächentechnologien, additiver Fertigung und digitalen Kompetenzen. Über ihr globales Netzwerk aus Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Customer Solution Centers entwickelt Oerlikon differenzierte Technologien, die Kunden dabei unterstützen, die Leistung zu verbessern und zugleich den zunehmend anspruchsvollen Anwendungen in verschiedenen Industrien gerecht zu werden.

Mit Oerlikons Kompetenzen im computergestützten Materialdesign lassen sich mehr als eine Million Materialkombinationen simulieren, ausgewählte Werkstoffe validieren und die Entwicklung massgeschneiderter Lösungen von Monaten auf Tage verkürzen. Das Unternehmen investiert rund 4% bis 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Die Ressourcen sind darauf ausgerichtet, bislang ungedeckte Kundenbedürfnisse zu adressieren und kommerziell skalierbare Lösungen zu entwickeln.

„In den vergangenen zehn Jahren haben wir Oerlikon zu einem fokussierten industriellen Pureplay-Unternehmen transformiert“, sagte Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon. „Unsere Technologie-Toolbox, die in zehn Industrien eingesetzt wird, hebt uns klar vom Wettbewerb ab. Wir schaffen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden und machen gleichzeitig nur einen kleinen Anteil an ihren gesamten Systemkosten aus. Unsere Technologien sind tief in geschäftskritischen Anwendungen verankert und unterstützen langfristige Kundenbeziehungen sowie attraktive Marktpositionen. Zusammen mit hohen technologischen Markteintrittsbarrieren, unserer globalen Präsenz, einer starken lokalen Umsetzung und unserer Ausrichtung auf strukturell wachsende Industrien bestärkt uns dies in der Überzeugung, die Mission 2030 erfolgreich umzusetzen und langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Im Rahmen der Veranstaltung wird Oerlikon weitere Einzelheiten zu den Initiativen zur Umsetzung der Mission 2030 sowie zum Weg zur Erreichung der finanziellen Ziele bis 2030 vorstellen.

Dokumente und Teilnahme

Der Kapitalmarkttag ist eine hybride Veranstaltung und findet in englischer Sprache statt. Die Präsentation ist ab 9:15 Uhr MESZ auf der Investor-Relations-Website von Oerlikon verfügbar.

Uhrzeit (MESZ) 09:00 Anmeldung 09:15 – 13:15 Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Q&A 13:15 – 15:00 Mittagessen mit dem Management und Zugang zu den Ausstellungsständen

Für die Teilnahme per Webcast nutzen Sie bitte diesen Link . Wenn Sie das Video zu einem späteren Zeitpunkt ansehen möchten, steht die Aufzeichnung ab dem 9. September 2026 unter www.oerlikon.com/ir zur Verfügung.

Für die Fragerunde wählen Sie sich bitte telefonisch über eine der folgenden Nummern ein:

Schweiz/Europa +41 (0) 58 310 50 00 Vereinigtes Königreich +44 203 059 58 63 Vereinigte Staaten +1 631 570 56 13 Weitere internationale Nummern Bitte klicken Sie hier

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in Material Science Engineering. Mit der richtigen Kombination aus Oberflächentechnologien, Advanced Materials, Beschichtungsanlagen, Komponenten und Advanced Manufacturing, helfen wir Kunden ihre Produkte und Prozesse hinsichtlich Leistung, Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Unsere Technologien sind oft unsichtbar für den Endnutzer, aber geschäftskritisch für die Industrien, die das moderne Leben ermöglichen: Luft- und Raumfahrt, Energie, Halbleiter, Medizintechnik, Luxusgüter, Werkzeugindustrie, Automobilbau und die Allgemeine Industrie. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 10‘000 Mitarbeitenden tätig. Im Jahr 2025 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.