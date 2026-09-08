AKTIE IM FOKUS: Hornbach steigen - DZ Bank: Trendwende oder Sommerprofiteur

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach überzeugenden Quartalszahlen der Baumarktkette Hornbach Holding ist der Aktienkurs am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gestiegen. In der Spitze ging es um gut neun Prozent auf 89,20 Euro nach oben. Zuletzt betrug der Aufschlag noch gut fünf Prozent auf 86,00 Euro.

Im zweiten Quartal per Ende August liege der Umsatz um rund drei Prozent über der Konsensschätzung und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um etwa fünf Prozent, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Die Marktteilnehmer dürften sich nun fragen, ob das Quartal der Beginn einer nachhaltigen Trendwende zum Besseren war, oder ob es sich um einen vorübergehenden Nachfrageschub handelt, der durch den Verkauf von Klimageräten, Ventilatoren und Bewässerungssystemen im Zuge des heißen Sommers getrieben war./bek/jha/

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