Amazon entwickelt KI-Chip mit Qualcomm - Option auf Einstieg

Bangalore, ⁠08. Sep (Reuters) - Amazon entwickelt gemeinsam mit Qualcomm Spezialprozessoren für KI-Rechenzentren. Die Kooperation habe ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar, teilte Qualcomm am ‌Dienstag mit. Gleichzeitig erhalte der Online-Händler die Option, für rund vier Milliarden Dollar bei dem ⁠Halbleiterhersteller ⁠einzusteigen. Qualcomm-Aktien stiegen daraufhin zur Eröffnung der Wall Street um knapp neun Prozent.

Amazon und Qualcomm wollen gemeinsam Prozessoren für den täglichen Betrieb bereits trainierter KI-Modelle entwerfen. Diese Chips gewinnen ‌wegen der zunehmenden Verbreitung Künstlicher ‌Intelligenz (KI) rasch an Bedeutung. Darüber hinaus forschen die beiden Konzerne an neuen Technologien für den schnellen ⁠Datenaustausch. Amazon Web Services (AWS) ist der weltgrößte Cloud-Anbieter. ‌Mit der Entwicklung eigener ⁠Prozessoren will die Tochter des Online-Händlers ihre Abhängigkeit von Chipkonzernen wie Nvidia oder AMD verringern. Andere Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google ‌oder die Facebook-Mutter ⁠Meta verfolgen ähnliche Projekte.

Die ⁠Verknüpfung von Kooperationen mit einem möglichen Einstieg ist kein Einzelfall: In den vergangenen Monaten bot AMD sowohl Meta als auch dem ChatGPT-Entwickler OpenAI im Rahmen milliardenschwerer Lieferverträge eigene Aktien an.

(Bericht von Anhata Rooprai; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)