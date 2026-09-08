Amazon-Frachtjet-Unfall: Alle Todesopfer saßen in Fahrzeug

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MIAMI (dpa-AFX) - Alle fünf Todesopfer bei dem Amazon-Frachtflugzeug-Unfall am Flughafen Miami haben in einem Wagen gesessen, mit dem der Jet zusammengestoßen ist. Das bestätigte das örtliche Sheriff-Büro. Der Van mit insgesamt sieben Insassen gehörte einer Reinigungsfirma, die für Fluggesellschaften tätig ist. Die Gestorbenen waren demnach zwischen 47 und 75 Jahre alt.

Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) schoss das Flugzeug am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida über die Landebahn hinaus und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Fünf Menschen starben und fünf weitere wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Flugzeug war in Puerto Rico gestartet.

Der Flughafen in Miami hatte nach dem Unglück vorübergehend den Flugverkehr eingestellt. Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA./rin/DP/zb

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