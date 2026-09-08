ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Montag für Deutsche Bank und Commerzbank die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
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