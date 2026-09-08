Berlin, ⁠08. Sep (Reuters) - Der Verdächtige im Zusammenhang mit Anschlägen auf Umspannwerke in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ist gefasst. Daniel V. sei in ‌der Nähe des Hambacher Forsts in NRW aufgespürt worden, bestätigte ein Sprecher der ⁠Staatsanwaltschaft ⁠Cottbus am Dienstag. Er sei auf einer Autobahntankstelle in der Nähe von Weisweiler verhaftet worden, wo er vermutlich in einem Zelt übernachtet habe. Laut ‌Staatsanwaltschaft Köln leistete er ‌keinen Widerstand. An seinem Zelt seien weitere Sprengsätze gefunden worden, die jetzt entschärft ⁠würden. Am Montag hatte die Polizei bei ‌Weisweiler erneut einen ⁠versuchten Anschlag auf das Stromnetz entdeckt.

Daniel V. hatte ein Bekennerschreiben nach dem Anschlag in Brandenburg verfasst und war ‌zur Fahndung ⁠ausgeschrieben. Als Grund soll ⁠er den Klimaschutz und den Kampf gegen fossile Energien angegeben haben. Die Anschläge wurden im Umfeld der Braunkohlekraftwerke in NRW und der Lausitz in Brandenburg verübt.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)