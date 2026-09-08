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APA ots news: UNIQA Factsheet: Die Rolle der privaten Versicherung im österreichischen Gesundheitssystem

Wien (APA-ots) - "Österreich verfügt über ein starkes, öffentliches  
Gesundheitssystem. 
Aber mit der Demografie lässt sich nicht verhandeln: Wir werden 
älter, benötigen mehr medizinische Leistungen und zugleich gibt es 
immer weniger Menschen im Erwerbsalter, die diese Leistungen 
finanzieren und erbringen können. Wer die Gesundheitsversorgung von 
morgen sichern will, muss öffentliche Stärke und private Initiative 
zusammendenken. Deshalb braucht es kein Gegeneinander von öffentlich 
und privat, sondern eine kluge Zusammenarbeit. Private Vorsorge 
entlastet das System, schafft zusätzliche Kapazitäten und hilft, die 
medizinische Versorgung für alle langfristig abzusichern." 

René Knapp, Vorstand bei UNIQA Insurance Group AG, verantwortlich 
für Personal Lines & Asset Management 

"Der Beitrag der privaten Zusatzversicherung zur 
Gesundheitsversorgung ist im Alltag konkret sichtbar: Wahlärztinnen 
und -ärzte schaffen zusätzliche Termine, Privatkliniken stellen 
Betten und OP-Kapazitäten bereit und Sonderklassezahlungen stärken 
die medizinische Expertise in öffentlichen Häusern. Privat 
finanzierte Leistungen erweitern die Kapazitäten im Gesundheitswesen 
und schaffen Spielraum für alle. Zusätzlich haben Zusatzversicherte 
vielfältige Präventionsmöglichkeiten - das schafft Gesundheit und 
entlastet Versorgungssysteme." 

Hans Aubauer, Leiter Group Health Insurance bei UNIQA Insurance 
Group AG und CEO UNIQA Health Service 

Zwtl.: Facts & Figures Gesundheitssystem Österreich 

Ein starkes System unter wachsendem Druck 

- 99,9 Prozent Absicherung: Das österreichische 
Sozialversicherungssystem erreicht nahezu die gesamte Bevölkerung. 

Quellen: State of Health in the EU - Austria Country Health 
Profile (Seite 12 (14) im pdf) 

Gesundheitsausgaben Österreich - erstmals die 60-Milliarden-Marke 
überschritten 

- Die Ausgaben im österreichischen Gesundheitswesen haben im Jahr 
2025 erstmals die 60-Milliarden-Marke überschritten. Mit 61,3 Mrd. 
Euro (11,9 % des BIP) wurden von öffentlicher und privater Seite um 
3,5 Mrd. mehr für das Gesundheitswesen ausgegeben als 2024. 

- Die laufenden privaten Gesundheitsausgaben beliefen sich auf 14,95 
Mrd. Euro bzw. ein Viertel (24,4 Prozent) der laufenden 
Gesundheitsausgaben. 

Quelle: Statistik Austria Gesundheitsausgaben 2025 

- Österreich im OECD-Vergleich im Spitzenfeld : Im Vergleich der 38 
OECD-Länder belegte Österreich 2024 mit einem Anteil der laufenden 
Gesundheitsaus gaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 11,7 % den 4. 
Platz. 

Quelle: Statistik Austria 

Mehr als ein Drittel der österreichischen Ärzteschaft ist in zehn 
Jahren in Pensionsalter 

- 18.346 Ärztinnen und Ärzte werden in Österreich innerhalb der 
kommenden zehn Jahre das Pensionsalter von 65 Jahren erreichen oder 
überschreiten. 

- Schon heute ist ein Drittel (32,7 Prozent) der gesamten Ärzteschaft 
bereits älter als 55 Jahre. 

- Allein zur Beibehaltung des aktuellen Personalstands müssten 
jährlich etwa 1.836 Ärzt:innen nachbesetzt werden. 

- Besonders kritisch ist der niedergelassene Bereich: Dort liegt der 
Altersgipfel bereits bei 63 Jahren. 

Quelle: Ärztekammer 

Private Zusatzversicherung in der Mitte der Gesellschaft 

- Vier von zehn der in Österreich lebenden Menschen sind privat 
versichert (3.656.883 versicherte Personen) 

- In Summe gab es 7.523.152 Schaden- und Leistungsfälle, eine 
Steigerung von 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2024. 

- Unmittelbar ausgezahlt haben die privaten Versicherungen 2,181 
Milliarden Euro . Der größte Anteil von rund 55 Prozent ist der 
Krankenhauskostenersatz (Hauskosten und Honorare), gefolgt von 16 
Prozent Arztleistungen (niedergelassener Bereich) 

- 2025 haben sich 86.000 Menschen zusätzlich privat versichert. Das 
entspricht der Bevölkerung von Villach und Mödling zusammen. 

- Starkes Wachstum über ein Jahrzehnt: von 2,9 Mio. (2012) auf 3,6 
Mio. (2024) - ein Plus von 700.000 Personen, mehr als 2× Graz. 

Quelle: VVO Jahresbericht 2025 , Seite 63 (pdf) 

Zwtl.: Wie entlastet die private Zusatzversicherungversicherung das 
öffentliche System? 

Wahlarzt 

- Die öffentliche Kasse erstattet in der Regel bis zu 80 % des 
Kassentarifs für die jeweilige Leistung (nicht 80 % des tatsächlich 
bezahlten Betrags). Versicherte erhalten maximal 80 Prozent des 
Kassentarifs refundiert, also dessen, wie viel ein Kassenarzt für 
dieselbe Leistung bekäme. Die Höhe des Wahlarzthonorars ist dafür 
irrelevant. 

- Jede Wahlarztleistung kostet die öffentliche Hand höchstens 80 
Prozent dessen, was beim Kassenarzt fällig wäre. So bringt jeder 
Wahlarztbesuch 20 Prozent Einsparung. 

Sonderklasse 

- In der Sonderklasse öffentlicher Spitäler tragen die 
Privatversicherten durch die Sonderklassehonorare dazu bei, 
Spitzenärzt:innen im öffentlichen System zu halten. Diese Honorare 
sind für die in den öffentlichen Spitälern angestellten Ärzt:innen 
ein Anreiz, dort zu bleiben, weil sie einen bedeutenden Zuverdienst 
zum Gehalt darstellen. 

- Da die Spitalärzteschaft natürlich nicht nur Sonderklassepatienten, 
sondern überwiegend Nicht-Privatversicherte behandelt, stellen die 
Zahlungen der Privatversicherten einen ganz wesentlichen Beitrag zum 
öffentlichen Spitalssystem dar. 

Privatspital 

- Nimmt ein Privatversicherter statt der Sonderklasse ein 
Privatspital in Anspruch - immerhin 41 Prozent aller Fälle der 
Privaten Zusatzversicherung - profitiert die Allgemeinheit. Die 
Krankenkassen übernehmen nämlich nur einen kleinen Teil (rund ein 
Drittel) der medizinischen Behandlungskosten, der Rest ist von den 
Patient:innen bzw. ihrer Versicherung selbst zu bezahlen. 

- Jede:r sozialversicherte Patient:in entlastet die Krankenkasse in 
erheblichem Ausmaß, wenn die Behandlung statt in einem öffentlichen 
Spital in einem Privatspital erfolgt. 

- Das Leistungsvolumen aller österreichischen Privatspitäler 
entspricht jenem der öffentlichen Spitäler des ganzen Bundeslands 
Salzburg, diese Spitäler sind also als quasi zehntes Bundesland in 
hohem Maß versorgungswirksam. 

- Im Jahr 2023 fanden von insgesamt 18.072 Geburten in Wien etwa 
14 Prozent in Privatkliniken statt und entlasten so öffentliche 
Spitäler. Österreichweit beträgt der Anteil gut 7 Prozent. 

- Bei Katarakt-Operationen ("Grauer Star") werden beinahe 15 
Prozent aller Leistungen in Österreich in einer Privat-Klinik 
erbracht, zuletzt waren das 17.254. 

- Auch aufwendige Operationen in systemrelevantem Ausmaß: 10 
Prozent aller Knie Total-Endoprothese Operation ("Künstliches 
Kniegelenk") 

Quelle: VVO und Verband der Privatkrankenanstalten Österreichs ( 
pdf) 

Zwtl.: Facts & Figures Gesundheitsversicherung UNIQA 

- UNIQA ist Marktführer 

- Rund 1,4 Millionen Menschen und damit etwa 40 Prozent aller 
Privatversicherten in Österreich vertrauen auf UNIQA. 

Mavie Med 

- Der führende Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich 
mit stationären, tagesklinischen und ambulanten Angeboten sowie 
Angeboten zur Rehabilitation. 

- 800 Betten 

- Über 51.000 Patient:innen stationär, über 135.000 ambulant betreut. 

- Über 35.600 Operationen durchgeführt. 

- Alleine in den Häusern von Mavie Med sind im vergangenen Jahr ganze 
4.053 Babys auf die Welt gekommen. In der Privat Klinik Döbling 
kommen fast 6 Prozent aller Wiener Babys auf die Welt. 

Quelle und weitere Details: Mavie Med 

Aktuelles Bildmaterial und weitere Details hier auf der Presse- 
Seite von UNIQA . 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

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