Broadcom nach Zahlen: KI-Boom – warum fällt die Aktie?









Broadcom liefert Rekordzahlen – doch die Aktie fällt: Der Technologiekonzern steigert seinen Quartalsumsatz um 86 Prozent auf 29,59 Milliarden US-Dollar, während der KI-Halbleiterumsatz sogar um 221 Prozent wächst. Maßgeschneiderte KI-Beschleuniger, Ethernet-Netzwerke und optische Verbindungen machen Broadcom neben NVIDIA zu einem der wichtigsten Ausrüster des weltweiten Rechenzentrumsbooms. Trotzdem reicht selbst dieses Wachstum der Börse nicht: Eine leicht unter den Erwartungen liegende Umsatzprognose sorgt unmittelbar für neuen Verkaufsdruck.





Dabei wird der Ausblick noch ambitionierter. Broadcom stellt für 2027 rund 115 Milliarden US-Dollar KI-Umsatz und für 2028 sogar etwa 230 Milliarden in Aussicht. Parallel soll VMware mit Private AI Cloud und AI Factory zu einer zentralen Plattform für sichere Unternehmens-KI werden. Doch können Auftragsbestand, Lieferkapazitäten und Großkundeninvestitionen diese Ziele wirklich tragen – oder ist in der Bewertung bereits zu viel Zukunft enthalten? Die vollständige Analyse beleuchtet Zahlen, Projekte, Chancen, Risiken und die entscheidenden Marken im Chart.









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