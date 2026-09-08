Bund will neue Finanzierung von Straßenbau - Beschluss im Herbst geplant

Berlin, ⁠08. Sep (Reuters) - Die schwarz-rote Bundesregierung will den Straßenbau neu organisieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf dazu solle im Herbst vom ‌Kabinett beschlossen werden, sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger am Dienstag im Bundestag. Ziel ⁠sei ⁠eine über Jahre zuverlässige Finanzierung der Straße. Dafür solle die Autobahn GmbH ein eigenes Budget erhalten. Mit diesem sollten dann Erhalt, Planung, ‌Betrieb und Ausbau finanziert ‌werden.

CDU-Politiker Bilger verwies darauf, dass damit ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von ⁠Union und SPD umgesetzt werde. Dort heißt ‌es: "Die Autobahn GmbH ⁠wird begrenzt kreditfähig und ihr werden Lkw-Mauteinnahmen zur Verfügung gestellt." Damit solle der Sanierungsstau insbesondere bei ‌Brücken und ⁠Tunneln beseitigt werden.

Die Autobahn ⁠GmbH des Bundes wurde 2018 gegründet und verantwortet seit 2021 die Autobahnen und Fernstraßen in Deutschland. Das Autobahnnetz umfasst 13.200 Kilometer.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)