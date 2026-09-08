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DAX® - Bollinger Bänder als Taktgeber

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Bollinger Bänder als Taktgeber

Der DAX® pendelte zu Wochenbeginn um die Marke von 26.000 Punkten. Das alte Ausbruchslevel bei 25.900 Punkten sowie die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.723 Punkten) stellen dabei wichtige Unterstützungen dar. Die geringe Tagesschwankungsbreite von lediglich 150 Punkten lässt sich einerseits durch den US-Feiertag erklären und passt andererseits auch bestens zu den engbeieinander liegenden Bollinger Bändern. Der Abstand zwischen den beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators verharrt nahezu auf dem niedrigsten Niveau des Jahres 2026. Auf solche Phasen mit geringen Schwankungsbreiten folgen regelmäßig Perioden mit einer erhöhten Volatilität. Mit anderen Worten: Die beschriebene Konstellation begünstigt einen neuen Trend bzw. einen neuen Vola-Impuls. Die beiden Bollinger Bänder (akt. bei 25.824/26.562 Punkte) dienen dabei als Signalgeber. Interessanterweise bestätigt die untere Begrenzung die o. g. Haltezone, während das obere Band bestens mit den bisherigen Rekordständen bei 26.574 bzw. 26.619 Punkten harmoniert. Das Investmentmotto lautet aktuell also: „make or break!“

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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