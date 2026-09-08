Frankfurt, ⁠08. Sep (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenanfang ‌hatte der deutsche Leitindex leicht auf 26.007 Punkte nachgegeben, weil die hohen Ölpreise ⁠die ⁠Stimmung belasteten. Impulse von der Wall Street fehlten, da die US-Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen blieben.

• Investoren behalten weiter die anziehenden Ölpreise und ‌die Lage im Nahen Osten ‌im Blick.

• Auf der Konjunkturseite stehen die Exportzahlen in Deutschland an. Nach fünf Monaten ⁠mit Anstiegen könnten die Ausfuhren im Juli ‌stagniert haben, wenn ⁠die von Reuters befragten Experten richtig liegen.

• Chinas Exporte sind im August dank einer starken weltweiten Nachfrage nach ‌KI- und anderen ⁠High-Tech-Produkten kräftig gewachsen. Wie ⁠erwartet kletterten die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 25 Prozent.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 26.006,53

EuroStoxx50 6.403,99

EuroStoxx50-Future 6.405,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes Prozent

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq

S&P 500 Kein Handel

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 66.384,97 -0,0%

Shanghai 3.946,99 +0,4%

Hang Seng 25.349,56 -0,2%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)