Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid
Im Dax dürfte sich zunächst weiter wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart am Dienstag 0,1 Prozent höher auf 26.029 Punkte. Damit hält er sich weiter über der runden Marke von 26.000 Punkten - mit etwas Abstand zum jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten.
Die Vorgaben sind durchwachsen. Während sich der südkoreanische Kospi am Morgen weiter erholt, legen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder zu. Zudem sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung.
USA: Kein Handel
An den US-Aktienmärkten ruhte am Montag wegen des Feiertags zum Tag der Arbeit der Handel.
Asien: Uneinheitlich
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. In den USA hatte der Handel am Vortag feiertagsbedingt geruht. Entsprechend fehlten Impulse von dort. Für Zurückhaltung sorgte auch der weitere Anstieg der Ölpreise vor wichtigen Zinsentscheidungen in nächster Zeit.
In Tokio verlor der Nikkei 225 zuletzt rund 0,2 Prozent. Der chinesische Festlandindex CSI 300 gab im gleichen Maße nach, während der Hang Seng in Hongkong ein Minus von 0,4 Prozent verzeichnete. Der südkoreanische Leitindex Kospi legte hingegen um rund 1,3 Prozent zu.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|66.285
|- 0,17 Prozent
|Hang Seng
|25.312
|- 0,39 Prozent
|CSI 300
|4.565
|- 0,21 Prozent
|Kospi
|7.083
|+ 1,26 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|121,85
|+ 0,06 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,38
|+ 0,001 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,79
|+ 0,004 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1626
|+ 0,02 Prozent
|Dollar in Yen
|153,34
|- 0,66 Prozent
|Euro in Yen
|178,27
|- 0,63 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 70 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 150 (140) EUR - 'EQUAL WEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 300 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 99 (87) EUR - 'EQUAL WEIGHT'
- CITIGROUP HEBT KION AUF 'BUY' - ZIEL 62 EUR
- CITIGROUP HEBT NORDEX AUF 'BUY' - ZIEL 50 EUR
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 6 (5,50) EUR - 'NEUTRAL'
- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 102,50 (103,50) EUR - 'BUY'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 39 (38) EUR - 'NEUTRAL'
- MORGAN STANLEY SENKT INFINEON AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 65 EUR
- WDH/EXANE BNP SENKT TALANX AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 120 EUR
- WDH/JEFFERIES HEBT DWS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 (51) EUR
(mit Material von dpa-AFX)
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