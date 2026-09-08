Vorbörse 08.09.2026

Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com
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Im Dax dürfte sich zunächst weiter wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart am Dienstag 0,1 Prozent höher auf 26.029 Punkte. Damit hält er sich weiter über der runden Marke von 26.000 Punkten - mit etwas Abstand zum jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten.

Die Vorgaben sind durchwachsen. Während sich der südkoreanische Kospi am Morgen weiter erholt, legen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder zu. Zudem sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung.

USA: Kein Handel

An den US-Aktienmärkten ruhte am Montag wegen des Feiertags zum Tag der Arbeit der Handel.

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. In den USA hatte der Handel am Vortag feiertagsbedingt geruht. Entsprechend fehlten Impulse von dort. Für Zurückhaltung sorgte auch der weitere Anstieg der Ölpreise vor wichtigen Zinsentscheidungen in nächster Zeit.

In Tokio verlor der Nikkei 225 zuletzt rund 0,2 Prozent. Der chinesische Festlandindex CSI 300 gab im gleichen Maße nach, während der Hang Seng in Hongkong ein Minus von 0,4 Prozent verzeichnete. Der südkoreanische Leitindex Kospi legte hingegen um rund 1,3 Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.285- 0,17 Prozent
Hang Seng25.312- 0,39 Prozent
CSI 3004.565- 0,21 Prozent
Kospi7.083+ 1,26 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,85+ 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,38+ 0,001 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,79+ 0,004 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1626+ 0,02 Prozent
Dollar in Yen153,34- 0,66 Prozent
Euro in Yen178,27- 0,63 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent97,68 Dollar+ 0,68 Dollar
WTI93,04 Dollar+ 1,56 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 70 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 150 (140) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 300 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 99 (87) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- CITIGROUP HEBT KION AUF 'BUY' - ZIEL 62 EUR

- CITIGROUP HEBT NORDEX AUF 'BUY' - ZIEL 50 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 6 (5,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 102,50 (103,50) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 39 (38) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY SENKT INFINEON AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 65 EUR

- WDH/EXANE BNP SENKT TALANX AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 120 EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT DWS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 (51) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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