Frankfurt, ⁠08. Sep (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenauftakt gibt der Dax weiter nach. Der deutsche Leitindex rutscht zur Eröffnung am Dienstag 0,4 Prozent ‌auf 25.907 Punkte ab. "Zudem nähert sich die Rohölsorte Brent wieder der Marke von 100 ⁠Dollar ⁠an und übt Druck auf die Preise und die Konsumstimmung aus", sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Damit rückt auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank ‌am Donnerstag in den Fokus." ‌Die Frage sei, ob eine Zinserhöhung ausreiche, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, ⁠oder ob durch weitere Straffungen die Konjunkturerholung in ‌der Euro-Zone gefährdet ⁠sein könnte.

Bei den Einzelwerten war Infineon mit einem Kursverlust von 2,5 Prozent der schwächste Dax-Wert. Hintergrund sei die Herabstufung ‌der Aktie durch ⁠Morgan Stanley auf "Equal-weight" von ⁠zuvor "Overweight", sagte ein Händler. Nach Hochstufungen griffen Anleger dagegen beim Windanlagenbauer Nordex und beim Gabelstapler-Hersteller Kion zu und trieben beide Werte jeweils um rund drei Prozent nach oben.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)