Deutsche Anleihen: Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann 0,18 Prozent auf 122,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,36 Prozent und damit nur knapp unter dem am Mittwoch mit 3,39 Prozent erreichten höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren rückt auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag bereits in den Blick. Am Markt wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Eine Entspannung der Lage im Nahen Osten und eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Dies schürte die Inflationsgefahren. Händler verwiesen auf Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Das saudische Energieministerium teilte mit, im Süden Saudi-Arabiens seien mehrere Energie-Einrichtungen getroffen worden, wodurch an mehreren Orten Feuer ausgebrochen seien. Am Dienstag belasteten die gestiegenen Ölpreise die Anleihen jedoch nicht.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat unterdessen im Bundestag seine Haushaltspläne für das kommende Jahr verteidigt. Die Koalition habe schmerzhafte Kompromisse machen und bei Finanzhilfen und Subventionen kürzen müssen, sagte der SPD-Chef im Bundestag. Nur so entstünden aber die Spielräume, in die Zukunft investieren zu können. Dass die Investitionspolitik und die Reformen der Bundesregierung wirkten, zeige sich an der wieder stärker wachsenden Wirtschaft./jsl/nas

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 08.09.2026
Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheidheute, 06:02 Uhr · onvista
Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid
Vorbörse 07.09.2026
Dax vor leichtem Minus - Ölpreis auf Hoch seit Junigestern, 05:59 Uhr · onvista
Dax vor leichtem Minus - Ölpreis auf Hoch seit Juni
Anleihen
Deutsche Anleihen fallen nach AfD-Wahlsieg merklichgestern, 08:10 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen fallen nach AfD-Wahlsieg merklich
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?heute, 13:30 Uhr · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero stecktgestern, 13:10 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könnte06. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen