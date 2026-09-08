Deutsche Schüler im Pisa-Test schlecht wie nie - Politik schlägt Alarm

Berlin, 08. Sep (Reuters) - ⁠Historisch schlechte Leistungen deutscher Schüler im Pisa-Test lassen den Ruf nach einem Umdenken in der Bildungspolitik lauter werden. Wie die Industriestaatengruppe OECD am Dienstag zu ihrer internationalen Vergleichsstudie mitteilte, waren die Durchschnittsergebnisse 2025 in Mathematik und Lesekompetenz noch niedriger als 2022. Die größte Volkswirtschaft Europas nimmt seit 2000 an dem Test teil und niemals zuvor waren die Ergebnisse schlechter. Auch wenn die hiesigen Schüler mit ihren Leistungen insgesamt ‌nahe am Durchschnitt der OECD-Länder sind, ist der Befund aus Sicht von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) dennoch "besorgniserregend". Außerordentlich beunruhigend sei auch, dass die soziale Schere weiter aufgehe.

Wie Samuel Greiff, Leiter des Pisa National Center an der Technischen Universität München, erläuterte, sind die ⁠Chancen auf Bildungserfolg ⁠in Deutschland ausgesprochen ungleich verteilt: "Pisa 2025 bestätigt diesen Befund nicht nur, die Unterschiede fallen sogar noch deutlicher aus als in früheren Erhebungen." Hierzulande hingen die Kompetenzen von Jugendlichen somit maßgeblich vom sozialen Status und dem sozialen Hintergrund ihrer Familie ab.

Prien wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Deutschland die Bedeutung, die Eltern der Bildung ihrer Kinder beimessen, niedriger sei als in vielen anderen OECD-Staaten: "Auch dies ein erschreckender Befund". Es stelle sich letztlich die Frage, inwieweit sich Schüler in einer zunehmend von Digitalisierung und KI ‌geprägten Welt zurechtfinden könnten: "Man muss sich große Sorgen um die Kritik- und Beurteilungskompetenz ‌junger Menschen machen, die nicht richtig lesen lernen", sagte Prien. Es gehe letztlich um Grundfragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und nicht zuletzt um Wettbewerbsfähigkeit und Fachkräftesicherung.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) nannte die Ergebnisse der neuen Pisa-Studie einen Schock und das Spiegelbild der Erfahrungen vieler Ausbildungsbetriebe. Sie könnten nicht ⁠ausgleichen, was in den Klassenzimmern versäumt worden sei, sagte DIHK-Ausbildungsexperte Nico Schönefeldt. Der Leiter des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann, warnte vor ‌den wirtschaftlichen Folgen der schlechten Pisa-Leistungen. Der "eklatante Abstieg" der Ergebnisse müsse ⁠zu einem Umdenken in der Bildungspolitik führen: Die Vermittlung der Basiskompetenzen müsse höchste Priorität haben.

Die Pisa-Studie zeige, dass die Lese-, Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen der deutschen 15-Jährigen nach dem Einbruch während der Coronazeit bis 2025 noch einmal deutlich gesunken seien. Es sei auch nicht beruhigend, dass viele andere westliche Länder ebenfalls Rückgänge zu verzeichnen hätten, sagte Wößmann. "Das bedeutet ‌lediglich, dass dort der Wohlstand ebenfalls gefährdet ist – zumal die Leistungen ⁠in vielen ostasiatischen Ländern uns mehrere Schuljahre voraus sind."

"BLAUER BRIEF"

Arbeitgeberpräsident ⁠Rainer Dulger forderte Bund und Länder auf, Aufstiegsversprechen einzulösen: "Pisa hat dem Land der Dichter und Denker schon wieder einen blauen Brief geschickt. Diesmal muss die Politik Konsequenzen ziehen." Es brauche verbindlichere Bildungsstandards, regelmäßige Lernstandserhebungen und gezielte Unterstützung für Schulen mit besonders großen Herausforderungen. Schulen bräuchten auch eine moderne Ausstattung.

2025 besuchten 52 Prozent der 15-Jährigen Schulen zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, in denen der Unterricht nach Angaben der Leitung durch einen wahrgenommenen Lehrkräftemangel zumindest teilweise beeinträchtigt wurde. Im OECD-Durchschnitt waren es nur 39 Prozent.

33 Prozent der Kinder gaben an, dass ihre Mitschüler in den meisten oder allen Unterrichtsstunden in Naturwissenschaften durch die Verwendung digitaler Geräte häufig abgelenkt wurden (OECD-Durchschnitt: 28 Prozent). Laut Francesco Avvisati, Ko-Autor der Pisa-Studie, gaben über 30 Prozent der Schüler an, dass sie KI ⁠nutzen, um Texte für Hausaufgaben zu erstellen: "Niemand kann nachhaltig lernen, indem er das Denken an eine Maschine delegiert."

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)