Deutsche Schüler in Pisa-Test schlecht wie nie - "Verheerendes Zeugnis"

Berlin, 08. Sep (Reuters) - ⁠Historisch schlechte Leistungen deutscher Schüler im Pisa-Test lassen den Ruf nach einer besseren Bildungspolitik lauter werden. Wie die Industriestaatengruppe OECD am Dienstag zu ihrer internationalen Vergleichsstudie mitteilte, waren die Durchschnittsergebnisse 2025 in Mathematik und Lesekompetenz noch niedriger als 2022. Die größte Volkswirtschaft Europas nimmt seit 2000 an dem Test teil und niemals ‌zuvor waren die Ergebnisse schlechter. Auch wenn die hiesigen Schüler mit ihren Leistungen insgesamt nahe am Durchschnitt der OECD-Länder sind, ist der Befund aus Sicht von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) dennoch "besorgniserregend". Außerordentlich beunruhigend ⁠sei auch, dass ⁠die soziale Schere weiter aufgehe.

Wie Samuel Greiff, Leiter des Pisa National Center an der Technischen Universität München, erläuterte, sind die Chancen auf Bildungserfolg in Deutschland ausgesprochen ungleich verteilt: "Pisa 2025 bestätigt diesen Befund nicht nur, die Unterschiede fallen sogar noch deutlicher aus als in früheren Erhebungen." Hierzulande hingen die Kompetenzen von Jugendlichen somit maßgeblich vom sozialen Status und dem sozialen Hintergrund ihrer Familie ab.

Das Deutsche Kinderhilfswerk forderte ‌Bund, Länder, Kommunen und Schulen auf, einen wesentlich stärkeren Fokus auf ‌die Bildungsgerechtigkeit zu legen. Die Benachteiligung von Kindern aus Familien, die von Armut betroffen sind, widerspreche dem Recht jedes Kindes auf diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung und auf bestmögliche Entwicklung.

LINKE: "BILDUNGSSYSTEM WIE AUS KAISERZEIT"

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek warf der ⁠Bundesregierung Versagen bei der Bildungsgerechtigkeit vor. Der "Rheinischen Post" (Mittwoch) sagte sie, dass der Bildungserfolg in Deutschland so stark ‌von der sozialen Herkunft abhänge, mache wütend: "Ein Staat, der ⁠an einem Bildungssystem wie aus der Kaiserzeit festhält, wird seine Kinder weder für die Zukunft fit machen noch die verheerende soziale Spaltung überwinden."

Thomas Hoppe, Bundesvorsitzender von "Die Jungen Unternehmer", erklärte, Pisa sei nach 25 Jahren kein Weckruf mehr. Es sei das Arbeitszeugnis der deutschen Bildungspolitik: "Und dieses ‌Zeugnis fällt verheerend aus." Das Thema Fachkräftemangel sei in ⁠aller Munde. Gleichzeitig wachse eine Generation heran, ⁠in der jeder dritte Jugendliche beim Lesen oder Rechnen nicht einmal das grundlegende Kompetenzniveau erreiche: "Der Fachkräftemangel beginnt nicht auf dem Arbeitsmarkt. Er beginnt im Kindergarten", so das Fazit von Hoppe.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) nannte die Ergebnisse der neuen Pisa-Studie einen Schock und das Spiegelbild der Erfahrungen vieler Ausbildungsbetriebe. Sie könnten nicht ausgleichen, was in den Klassenzimmern versäumt worden sei, sagte DIHK-Ausbildungsexperte Nico Schönefeldt. Der Leiter des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann, warnte vor den wirtschaftlichen Folgen der schlechten Pisa-Leistungen. Der "eklatante Abstieg" der Ergebnisse müsse zu einem Umdenken in der Bildungspolitik führen: Die Vermittlung der Basiskompetenzen ⁠müsse höchste Priorität haben.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger und Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)