dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 08.09.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Mehr als 70 Verletzte bei Huthi-Angriffen in Saudi-Arabien

RIAD/SANAA - Bei Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz sind in Saudi-Arabien nach dortigen Angaben 73 Menschen verletzt worden. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder, teilte der Sprecher des saudisch angeführten Militärbündnisses mit, das im Jemen gegen die Huthi kämpft.

GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für deutschen Export - Probleme mit China

WIESBADEN - Die deutsche Exportwirtschaft hat einen Dämpfer erhalten. Nach fünf Monaten Wachstum lag der kalender- und saisonbereinigte Wert der Exporte für Juli 0,8 Prozent unter dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Die ausgeführten Waren hatten nach vorläufigen Berechnungen einen Wert von 138,2 Milliarden Euro. Verglichen mit dem Vorjahresmonat blieb ein deutliches Plus von 6,1 Prozent.

ROUNDUP 2/Koalition im Verteidigungsmodus: Das steckt im Etat 2027

BERLIN - Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil haben in der Haushaltsdebatte im Bundestag kräftig einstecken müssen. Die Opposition warf ihnen Rechentricks und rekordverdächtiges Chaos vor. "Dieses Land hat einen besseren Haushalt verdient. Dieses Land hat eine bessere Regierung verdient", fasste Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer die Kritik zusammen.

ROUNDUP 2/'Desaströs': Deutschland bei Pisa-Studie so schwach wie nie

BERLIN - Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften: In der neuen Bildungsstudie Pisa schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. Die getesteten 15-Jährigen hätten "die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der Pisa-Erhebungen erzielt", berichtete Studienleiter Samuel Greiff. Jedem dritten Jugendlichen fehle grundlegende Kompetenz in Lesen und Mathematik, jedem vierten in Naturwissenschaften. Gut jeder Fünfte habe in keinem der drei Felder "ausreichende Basiskompetenzen", warnte Greiff.

IWH: Firmeninsolvenzen sinken im August - aber mehr Betroffene

HALLE - Die Zahl der Insolvenzen ist in Deutschland im August leicht gesunken. Laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gab es verglichen mit Juli einen Rückgang um zehn Prozent. Das Institut geht jedoch davon aus, dass Firmenpleiten in den kommenden Monaten wieder zunehmen werden. Allgemein blieben die Insolvenzen auf einem hohen Niveau.

Sparkurs beim Klimafonds stößt auf Widerstand

BERLIN - Die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplanten Kürzungen beim Klima- und Transformationsfonds (KTF) könnten im Bundestag noch von der schwarz-roten Mehrheit gestoppt werden. Das stellte der umweltpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mark Helfrich, in Aussicht.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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