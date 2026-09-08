Drei Übernahmen im Check: Welche Aktie jetzt Potenzial hat

Die Übernahme-Welle ist zurück: In dieser Analyse schaut Nico Santura auf große M&A-Deals, die 2026 an den internationalen Kapitalmärkten für Bewegung sorgen.

Im Fokus stehen drei spannende Übernahme-Komplexe: Unicredit und Commerzbank, Union Pacific und Norfolk Southern sowie Uber und Delivery Hero. Dabei geht es nicht nur um die reine Bewertung, sondern auch um regulatorische Freigaben, Dealstruktur, Integrationsrisiken und die Frage, welche Unternehmen langfristig wirklich profitieren könnten.

Nico ordnet die wichtigsten Unternehmensdaten ein, schaut auf die strategischen Motive hinter den Deals und analysiert, was die Übernahmen für Aktionäre bedeuten könnten.

Welche Übernahme bietet aktuell das spannendste Chance-Risiko-Verhältnis?

* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an den im Video besprochenen Unternehmen und profitiert somit nicht von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken, stellt keine Finanzanalyse oder Anlageberatung i. S. v. Art. 20 MAR dar und wurde nach bestem Wissen, sachlich und unbeeinflusst von Eigeninteressen erstellt.