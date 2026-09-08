EQS-AFR: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.09.2026 / 13:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bijou Brigitte modische Accessoires AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.09.2026

Ort:

https://group.bijou-brigitte.com/wp-content/uploads/2026/09/Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf

08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Internet:www.group.bijou-brigitte.com
LEI Code:391200LXVESZEJ1YCI58
Ende der MitteilungEQS News-Service

2395864 08.09.2026 CET/CEST

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