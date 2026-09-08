EQS-DD: audius SE: Wolfgang Wagner, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.09.2026 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Wolfgang
Nachname(n):Wagner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

audius SE

b) LEI

529900IIE5I72B53SP39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ET13

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,50 EUR1.890,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,5000 EUR1.890,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:audius SE
Mercedesstr. 31
71384 Weinstadt
Deutschland
Internet:https://www.audius.de/de
LEI Code:529900IIE5I72B53SP39
Ende der MitteilungEQS News-Service

106962 08.09.2026 CET/CEST

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