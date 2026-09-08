EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.09.2026 / 15:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dilxwax
Nachname(n):Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
26,00 EUR8.135 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
26,0000 EUR8.135,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

07.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

08.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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