EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.09.2026 / 11:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Sen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
42,680 EUR36.363,36 EUR
42,725 EUR6.707,83 EUR
42,720 EUR512,64 EUR
42,720 EUR10.680,00 EUR
42,720 EUR1.879,68 EUR
42,720 EUR26.144,64 EUR
42,715 EUR2.947,34 EUR
42,715 EUR4.485,08 EUR
42,710 EUR1.494,85 EUR
42,710 EUR3.203,25 EUR
42,710 EUR3.972,03 EUR
42,710 EUR10.677,50 EUR
42,710 EUR512,52 EUR
42,705 EUR1.494,68 EUR
42,705 EUR16.099,79 EUR
42,705 EUR4.825,67 EUR
42,700 EUR4.739,70 EUR
42,700 EUR2.818,20 EUR
42,700 EUR4.825,10 EUR
42,695 EUR3.970,64 EUR
42,695 EUR5.550,35 EUR
42,695 EUR426,95 EUR
42,695 EUR8.539,00 EUR
42,695 EUR6.532,34 EUR
42,695 EUR26.684,38 EUR
42,695 EUR853,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
42,7019 EUR196.941,4200 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet:www.fresenius.com
LEI Code:XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
Ende der MitteilungEQS News-Service

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