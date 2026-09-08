EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.09.2026 / 11:02 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Sen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Fresenius SE & Co. KGaA
b) LEI
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000FRE5EN2
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|42,680 EUR
|36.363,36 EUR
|42,725 EUR
|6.707,83 EUR
|42,720 EUR
|512,64 EUR
|42,720 EUR
|10.680,00 EUR
|42,720 EUR
|1.879,68 EUR
|42,720 EUR
|26.144,64 EUR
|42,715 EUR
|2.947,34 EUR
|42,715 EUR
|4.485,08 EUR
|42,710 EUR
|1.494,85 EUR
|42,710 EUR
|3.203,25 EUR
|42,710 EUR
|3.972,03 EUR
|42,710 EUR
|10.677,50 EUR
|42,710 EUR
|512,52 EUR
|42,705 EUR
|1.494,68 EUR
|42,705 EUR
|16.099,79 EUR
|42,705 EUR
|4.825,67 EUR
|42,700 EUR
|4.739,70 EUR
|42,700 EUR
|2.818,20 EUR
|42,700 EUR
|4.825,10 EUR
|42,695 EUR
|3.970,64 EUR
|42,695 EUR
|5.550,35 EUR
|42,695 EUR
|426,95 EUR
|42,695 EUR
|8.539,00 EUR
|42,695 EUR
|6.532,34 EUR
|42,695 EUR
|26.684,38 EUR
|42,695 EUR
|853,90 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|42,7019 EUR
|196.941,4200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Internet:
|www.fresenius.com
|LEI Code:
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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