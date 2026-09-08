EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.09.2026 / 11:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Sen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 42,680 EUR 36.363,36 EUR 42,725 EUR 6.707,83 EUR 42,720 EUR 512,64 EUR 42,720 EUR 10.680,00 EUR 42,720 EUR 1.879,68 EUR 42,720 EUR 26.144,64 EUR 42,715 EUR 2.947,34 EUR 42,715 EUR 4.485,08 EUR 42,710 EUR 1.494,85 EUR 42,710 EUR 3.203,25 EUR 42,710 EUR 3.972,03 EUR 42,710 EUR 10.677,50 EUR 42,710 EUR 512,52 EUR 42,705 EUR 1.494,68 EUR 42,705 EUR 16.099,79 EUR 42,705 EUR 4.825,67 EUR 42,700 EUR 4.739,70 EUR 42,700 EUR 2.818,20 EUR 42,700 EUR 4.825,10 EUR 42,695 EUR 3.970,64 EUR 42,695 EUR 5.550,35 EUR 42,695 EUR 426,95 EUR 42,695 EUR 8.539,00 EUR 42,695 EUR 6.532,34 EUR 42,695 EUR 26.684,38 EUR 42,695 EUR 853,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 42,7019 EUR 196.941,4200 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106964 08.09.2026 CET/CEST