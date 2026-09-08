EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Eine weitere Erhöhung, ohne Festlegung auf weitere Schritte

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Crédit Mutuel Asset Management: Eine weitere Erhöhung, ohne Festlegung auf weitere Schritte



08.09.2026 / 08:34 CET/CEST

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Eine weitere Erhöhung, ohne Festlegung auf weitere Schritte

Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Nach einer Pause im Juli wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September die Zinsen anheben wird. Das Wachstum im Euroraum zeigt sich weiterhin robust und stieg im zweiten Quartal trotz anhaltender geopolitischer Spannungen um 0,4 %. Höhere Öl- und Gaspreise ließen die Gesamtinflation im August im Vorjahresvergleich auf 3,3 % steigen, wobei der Inflationsdruck weiterhin hauptsächlich vom Energiesektor ausgeht.

Unsere Erwartungen:

Der Einlagensatz wird voraussichtlich auf 2,5 % angehoben.

Die EZB dürfte ihren datenabhängigen Ansatz bekräftigen, ohne Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung zu geben.

Wie bereits im Juli wird erwartet, dass Christine Lagarde das Ausbleiben nennenswerter Zweitrundeneffekte durch die Energiepreise hervorheben wird. Die Inflationserwartungen bleiben dabei fest verankert, und es gibt keine Anzeichen für eine Beschleunigung des Lohnwachstums. Der Lohn-Tracker der EZB deutet darauf hin, dass die tariflich vereinbarten Löhne 2026 um 2,3 % steigen werden, nach 3,2 % im Jahr 2025.

Nachdem das erste Halbjahr 2026 die Erwartungen der EZB übertroffen hat, könnten die Wirtschaftsprognosen für 2026 und 2027 ein stärkeres Wachstum aufweisen als die im Juni veröffentlichten Zahlen. Im Juni hatte die EZB 0,8 % bzw. 1,2 % prognostiziert, was nach wie vor im Einklang mit den aktuellen Marktprognosen steht. Die Inflationsprognosen dürften aufgrund der Energiepreise, insbesondere der Gaspreise, nach oben korrigiert werden. Gleichzeitig dürften die Prognosen für die Kerninflation angesichts begrenzter Zweitrundeneffekte mit 2,5 % sowohl für 2026 als auch für 2027 nahezu unverändert bleiben, bevor sie sich bis 2028 in Richtung 2 % annähern. Die Risiken für die Inflation sind weiterhin erhöht, während die Risiken für das Wachstum ausgewogener sind.

Fazit

Diese zweite Zinserhöhung würde den Einlagensatz an das obere Ende des neutralen Bereichs bringen und damit die vorsichtige, datenabhängige Haltung der EZB bekräftigen. Sollte die Zentralbank es dennoch für notwendig erachten, die Geldpolitik in einen restriktiven Bereich zu verlagern, um Inflationsrisiken einzudämmen, könnten weitere Zinserhöhungen über 2,50 % hinaus erforderlich werden – umso mehr, als das Wachstum weiterhin positiv überrascht.

Quelle: Bloomberg, Zahlen zum Ende August 2026.

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Erstellt am 07.09.2026. Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die von Crédit Mutuel Asset Management geäußerten Meinungen basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen stützen sich auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Gültigkeit oder Relevanz. Herausgegeben von La Française Finance Services mit Sitz in 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673 X regulierten Unternehmen und Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nr. GP 97 138 zugelassene und seit dem 11.04.2025 bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nr. 25003045 registrierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Grundkapital von 3.871.680 €, eingetragen im Handelsregister von Paris unter der Nummer 388 555 021, und eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

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