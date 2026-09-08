EQS-News: Der 3. Vedanta Zinc City-Halbmarathon von Hindustan Zinc verzeichnet eine Rekordteilnehmerzahl von 9.700 Läufern

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Der 3. Vedanta Zinc City-Halbmarathon von Hindustan Zinc verzeichnet eine Rekordteilnehmerzahl von 9.700 Läufern



08.09.2026 / 23:35 CET/CEST

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UDAIPUR, Indien, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Hindustan Zinc Limited, der weltweit größte integrierte Zinkproduzent und einer der zehn größten Silberproduzenten weltweit, veranstaltete heute in Udaipur die dritte Ausgabe des „Vedanta Zinc City Half Marathon", an dem über 9.700 Läufer sowohl vor Ort als auch virtuell teilnahmen – ein Anstieg von fast 45 % gegenüber der letzten Ausgabe – mit Teilnehmern aus 27 indischen Bundesstaaten und sechs Ländern.

Der Marathon würdigt Udaipurs Identität als „Zinkstadt", die auf der jahrtausendealten Zinktradition der Region beruht. Heute führt Hindustan Zinc dieses Erbe fort und macht den Marathon zu einem Fest sowohl für die Stadt als auch für das Metall, das untrennbar mit ihrer Geschichte verbunden ist. Der Marathon zog Laufgemeinschaften aus Jaipur, Ahmedabad, Mumbai, Delhi und Gurugram sowie internationale Teilnehmer aus den Vereinigten Staaten, Schweden, Italien, Japan, Indonesien und Kenia an.

Amarendu Prakash, CEO von Hindustan Zinc, sagte: „Dass sich in Udaipur über 9.700 Läufer versammelt haben, zeigt eindrucksvoll, wie weit sich dieser Marathon in nur drei Auflagen entwickelt hat. Unser Ziel ist es, dass sich der ‚India's Most Beautiful Marathon' zu einem der begehrtesten Lauferlebnisse des Landes entwickelt und den Geist von Zinc City in die Welt trägt."

Die zunehmende Bedeutung des Marathons trägt ebenfalls dazu bei, dass sich Udaipur zu einem Ziel für den Sporttourismus entwickelt und gleichzeitig einen festen Platz im internationalen Laufkalender einnimmt.

Vor der Kulisse des Fateh-Sagar-Sees und der Aravalli-Berge liefen die Läufer im Rahmen der Initiative #RunForZeroHunger um die Wette. Mukesh Kumar gewann den Halbmarathon der Männer in 1:08:47, während Pooja in der Frauenwertung mit einer Zeit von 1:26:09 den Sieg davontrug. Im 10-km-Lauf holte sich Tehender mit einer Zeit von 32:01 den Titel bei den Männern, während Kumari Parru mit einer Zeit von 36:49 den Titel bei den Frauen gew . Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreichte, erhielt eine „Zinc Finisher"-Medaille, die aus 99,99 % reinem Zink von Hindustan Zinc gefertigt wurde.

Die als „Indiens schönster Marathon" beworbene Veranstaltung umfasste einen Halbmarathon über 21,097 km sowie 10-km- und 5-km-Läufe und ein Champions-Rennen für Gemeinden aus den ländlichen Regionen von Rajasthan. Die Teilnehmer reichten von Leistungssportlern über Laufanfänger und Senioren bis hin zu von Frauen geleiteten Fitness-Gruppen, Firmenteams und Läufern mit Behinderung.

Über Hindustan Zinc

Hindustan Zinc Limited ist der weltweit größte integrierte Zinkproduzent. Das Unternehmen wurde vom S&P Global CSA 2025 zum dritten Mal in Folge als weltweit nachhaltigstes Metall- und Bergbauunternehmen ausgezeichnet und ist das erste indische Unternehmen, das Mitglied des ICMM geworden ist.

Cision

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