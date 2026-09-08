EQS-News: Der Umsatz von SANY Heavy Industry im ersten Halbjahr 2026 steigt im Jahresvergleich um 19,49 % auf 7,89 Milliarden USD, wobei der Anteil der Auslandsumsätze 61,33 % betrug

EQS-News: SANY Heavy Industry / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Der Umsatz von SANY Heavy Industry im ersten Halbjahr 2026 steigt im Jahresvergleich um 19,49 % auf 7,89 Milliarden USD, wobei der Anteil der Auslandsumsätze 61,33 % betrug



08.09.2026 / 22:55 CET/CEST

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HONGKONG, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH) meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von rund 7,89 Milliarden USD, was einem Anstieg von 19,49 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen zurechenbaren Nettogewinn von 838,887 Millionen USD, was einem Anstieg von 9,13 % entspricht.

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 24,39 % auf 4,328 Mrd. USD und übertraf damit die Wachstumsrate des ersten Halbjahres, während der zurechenbare Nettogewinn um 16,93 % auf 473,108 Mio. USD zunahm. Der operative Cashflow belief sich auf 1,440 Mrd. USD. Zum 30. Juni belief sich die Bilanzsumme auf 26,708 Mrd. USD und das Eigenkapital auf 13,576 Mrd. USD.

SANY optimierte seine globale Präsenz, baute Vertriebskanäle und Servicenetzwerke im Ausland aus, entwickelte integrierte, szenariobasierte Maschinenlösungen, steigerte den weltweiten Marktanteil und trieb schlanke Betriebsabläufe voran, um Effizienz und qualitativ hochwertiges Wachstum zu fördern.

Die wichtigsten Highlights:

Der Umsatz im Ausland erreichte 4,724 Mrd. USD, was einem Anstieg von 21,82 % entspricht und 61,33 % des Umsatzes im Kerngeschäft ausmacht. Afrika verzeichnete ein Wachstum von 47,66 % auf 790,234 Mio. USD; Amerika von 24,70 % auf 930,294 Mio. USD; Asien und Australien von 17,38 % auf 1,981 Mrd. USD; und Europa von 12,68 % auf 1,022 Mrd. USD.

Alle wichtigen Produktlinien verzeichneten einen Zuwachs: Der Umsatz mit Rammmaschinen stieg um 63,11 % auf 322,433 Mio. USD; der Umsatz mit Aushubmaschinen stieg um 21,77 % auf 3,141 Mrd. USD; der Umsatz mit Betonmaschinen stieg um 21,25 % auf 1,330 Mrd. USD; Hebezeuge legten um 8,22 % auf 1,245 Mrd. USD zu; und Straßenbaumaschinen stiegen um 5,52 % auf 335,850 Mio. USD.

Die Globalisierung bleibt die vorrangige Strategie von SANY Heavy Industry. Das Unternehmen verlagert seinen Schwerpunkt vom Produktexport hin zu lokalisierten Industriebetrieben im Ausland und rückt damit Vertrieb, Dienstleistungen, Produktentwicklung und Betrieb näher an die lokalen Märkte heran.

SANY wird die Globalisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung vorantreiben, die Organisation im Ausland sowie das F&E-Management reformieren, die Produktinnovation stärken und Fertigung, Qualität, Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das Unternehmen strebt danach, weltweit intelligentere, effizientere und nachhaltigere Lösungen anzubieten – „Gemeinsam die Zukunft gestalten".

Anhang: Ursprüngliche Zahlen in RMB

Finanzielles: Umsatz im ersten Halbjahr: 53,506 Milliarden RMB; Nettoergebnis im ersten Halbjahr: 5,690 Mrd. RMB; Umsatz im zweiten Quartal: 29,359 Mrd. RMB; Nettoergebnis im zweiten Quartal: 3,209 Mrd. RMB; operativer Cashflow: 9,768 Mrd. RMB; Bilanzsumme: 181,153 Mrd. RMB; Eigenkapital: 92,084 Mrd. RMB.

Ausland: Gesamt: 32,040 Mrd. RMB; Asien und Australien: 13,440 Mrd. RMB; Europa: 6,930 Mrd. RMB; Nord- und Südamerika: 6,310 Mrd. RMB; Afrika: 5,360 Mrd. RMB.

Produkte: Aushub, 21,306 Mrd. RMB; Beton, 9,022 Mrd. RMB; Hebetechnik, 8,446 Mrd. RMB; Pfahlbau, 2,187 Mrd. RMB; Straßenbaumaschinen, 2,278 Mrd. RMB.

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