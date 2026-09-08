EQS-News: Guanlan-KI-Anwendungen: Höhere Genauigkeit, niedrigere Kosten, intelligentere Interaktion

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Guanlan-KI-Anwendungen: Höhere Genauigkeit, niedrigere Kosten, intelligentere Interaktion



08.09.2026 / 15:40 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Es ist nun über ein Jahr her, seit Hikvision die groß angelegten Guanlan-KI-Modelle auf den Markt gebracht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes „verstehen" heutige Videosysteme, was sie sehen. Sie wissen zudem, was bereits aufgezeichnet wurde, und dank der Innovationen im Bereich der natürlichen Sprache auch, was der Nutzer möchte. Das sind die Faktoren, die es einem Produkt ermöglichen, sich an das jeweilige Einsatzszenario anzupassen – und so für einen sichereren Betrieb, geringere Kosten und weniger manuellen Aufwand zu sorgen.

Guanlan AI Applications: Higher Accuracy, Lower Cost, Smarter Interaction

KI-Erkennung und -Analyse: Alarme, auf die Sie zählen können

Perimetersicherung

Am Perimeter sind die Kosten für Fehlalarme am höchsten. Ältere Systeme werden leicht durch Tiere, Wetterbedingungen und sich bewegende Vegetation ausgelöst, wodurch echte Bedrohungen unter der manuellen Auswertungsarbeit verborgen bleiben.

Guanlan löst dieses Problem direkt an der Peripherie. DeepinViewX-Kameras setzen das Modell ein und reduzieren Fehlalarme um 90 %, während sie mit doppelter Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen Kameras erkennen und nur halb so viele wiederholte Alarme für dasselbe Ziel auslösen. Ob optische Kameras für kurze Perimeter oder Wärmebild-, Radar- und Glasfasersensoren für große Entfernungen – die KI hilft dabei, Störsignale zu reduzieren.

Szenariospezifische Analysen

Über den Perimeter hinaus geht Guanlan über die Standard-Objekterkennung hinaus und kennzeichnet risikoreiche Vorfälle in speziellen Umgebungen. Diese Anwendungen wurden für bekannte betriebliche Risiken entwickelt und reduzieren Fehlalarme in der Regel um 70 % bis 90 %.

Sicherheit und Compliance: Beispiele hierfür sind die Erkennung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) auf Baustellen, die Sturzerkennung in Pflegeheimen und die Rauchererkennung an Tankstellen. In allen Fällen überwacht das System kontinuierlich riskante Verhaltensweisen und löst sofortige Warnmeldungen aus.

Betriebliche Gefahren: Beispiele hierfür sind die Erkennung von Gabelstaplern in Logistikparks sowie die frühzeitige Brand- und Raucherkennung in Bergwerken mithilfe von Zweikanal-Wärmebildkameras.

Spezialanwendungen: Beispiele hierfür sind die Tiererkennung auf großen landwirtschaftlichen Betrieben und die Erkennung verbotener Gegenstände an Verkehrsknotenpunkten – letztere auf Basis großer Röntgen- und Millimeterwellenmodelle.

KI-Effizienz-Engine: Mit weniger mehr erreichen

Speicherplatzersparnis durch intelligente ROI-Komprimierung

Bei der herkömmlichen Codierung wird jeder Teil des Bildes als gleich wichtig und speicherwürdig behandelt. Um eine bahnbrechende Optimierung der Videospeicherung zu ermöglichen, integriert Guanlan Encoding das große Bildverarbeitungsmodell in die Codierungspipeline. Es nutzt eine präzise Segmentierung der Region of Interest (ROI), um Details bei sich bewegenden Objekten – Menschen, Fahrzeugen und anderen wichtigen Objekten – zu erhalten, während statische Hintergründe stärker komprimiert werden. Die Speichereinsparungen liegen im Durchschnitt zwischen 30 % und 50 %.

Videosuche mit nur wenigen Wörtern

Das Auffinden eines bestimmten Moments in einem aufgezeichneten Video war bisher oft ein langwieriger Vorgang. Ein Bediener weiß zwar ungefähr, wonach er sucht, hat aber keine Möglichkeit, den genauen Zeitpunkt zu lokalisieren, außer durch das Durchscrollen der Zeitleiste.

AcuSeek macht diesen Schritt überflüssig. Basierend auf einem großen multimodalen Modell für die Videosuche in natürlicher Sprache gleicht es Bildmerkmale mit der Bedeutung einer schriftlichen Formulierung ab, sodass eine Beschreibung zur Suchanfrage wird. Die Ergebnisse liegen innerhalb von Sekunden vor.

Die nächste Stufe: Software als KI-Agent

Der neue HIKO-KI-Agent von Hikvision, der auf der HikCentral Professional-Plattform und in der Hik-Connect-App verfügbar ist, verändert die Interaktion grundlegend. Er fungiert als Vermittler zwischen dem System und dem Nutzer und wandelt komplexe Konfigurationen in einfache Sprachbefehle um.

HIKO fungiert als KI-Assistent, der administrative Anweisungen sofort ausführt – wie beispielsweise die Einrichtung eines Besucherzugangs anhand eines Kennzeichens oder das Abrufen eines Anwesenheitsberichts, indem man einfach danach fragt. Er fungiert als KI-Wächter, der Regelkonfigurationen durch Befehle in natürlicher Sprache ersetzt (z. B. „Benachrichtige mich, wenn der Durchgang blockiert ist"), jeden Alarm mit einer schriftlichen Zusammenfassung versieht und kontextbezogene Audio-Warnungen aus der Szene zusammenstellt. Schließlich rekonstruiert es als KI-Suchmaschine den vollständigen Bewegungsweg einer Person – über Videoaufzeichnungen, Türprotokolle und ANPR-Erfassungen hinweg –, einfach weil der Bediener gefragt hat: „Wohin ist der Mann im blauen Hemd gegangen?"

Cision

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